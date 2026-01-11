أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع| قوافل وعروض مسرحية وسينمائية وفعاليات للأطفال

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية بدءا من اليوم الأحد، وحتى السبت 17 يناير الجاري.



وتتنوع الأنشطة المقدمة ما بين عروض مسرحية، وملتقيات ثقافية، وحفلات فنية، وورش إبداعية، إلى جانب عروض أفلام السينما المجانية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي، وتنمية القدرات الإبداعية، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.

عرض "مرسل إلى" بالسامر ضمن مهرجان المسرح العربي

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في الخامسة مساء الخميس المقبل 15 يناير، العرض المسرحي "مرسل إلى"، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

العرض لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، ويأتي كأول مشاركة لقصور الثقافة، ويعرض ضمن 15 عرضا مسرحيا من أبرز التجارب العربية تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي.

ختام القافلة الثقافية للشباب بالبحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر، بعد غد الثلاثاء، ختام فعاليات القافلة الثقافية التي تنفذ ضمن برامج هيئة قصور الثقافة لشباب المحافظات الحدودية، وتتضمن ورشا فنية وحرفية متنوعة، إلى جانب لقاءات تثقيفية وتوعوية، وذلك بعدد من مدن المحافظة، بهدف دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

أنشطة ثقافية وفنية للأطفال

يشمل هذا الأسبوع عددا من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة للأطفال بالمجان، ضمن أنشطة "أتوبيس الفن الجميل"، بهدف تنمية الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.

وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد بجولة تثقيفية إلى متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، إلى جانب زيارة إلى مقياس النيل بالقاهرة صباح غد الاثنين، وتضم لقاءات تثقيفية وورشا فنية متنوعة.

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع برنامجا حافلا للاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في عدد من المحافظات، يشمل حفلات إنشاد ديني، تنطلق من محافظة الغربية حيث تقدم فرقة غزل المحلة للإنشاد الديني، عرضا فنيا غدا الاثنين على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، في السابعة مساءً، هذا بالإضافة إلى الندوات وورش الحكي حول تلك المناسبة العطرة التي تقدم في محافظات دمياط، الدقهلية، الإسكندرية، والقليوبية، وغيرها وتتناول القيم الروحية والدروس المستفادة منها.



برنامج مجاني متنوع بقصر السينما

يستقبل قصر السينما بجاردن سيتي جمهوره هذا الأسبوع بباقة متميزة من العروض السينمائية المجانية، تقام جميع العروض في الثامنة مساء، ويعقب بعضها ندوات نقدية وتحليلية، في إطار الحرص على نشر الثقافة السينمائية.

وتبدأ العروض غدا الاثنين مع فيلم "ميرامار"، ويستكمل البرنامج الثلاثاء 13 يناير بعرض فيلم The Darjeeling Limited ضمن نادي السينما العالمية، ثم يعرض فيلم Borsalino يوم الأربعاء 14 يناير، في إطار نادي السينما الأوروبية.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والمدربين المتخصصين، إلى جانب اللقاءات التثقيفية والأدبية لكبار النقاد والمثقفين، فضلا عن الأنشطة المنفذة احتفالا بالعام الجديد وعيد الشرطة المصرية.