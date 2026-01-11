قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي
سعر الدولار مساء اليوم 11-1-2026
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء برج البرلس لليوم الثالث على التوالي
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
تعزيز الدور التشريعي بخبرات قضائية .. تعيين المستشار عادل عزب بالنواب
دعاء الإفطار للصائم 22 شهر رجب.. يجلب خيري الدنيا والآخرة
جمال الغندور يتغزل في منتخب مصر عقب التاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع| قوافل وعروض مسرحية وسينمائية وفعاليات للأطفال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
جمال عاشور

برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية بدءا من اليوم الأحد، وحتى السبت 17 يناير الجاري.


وتتنوع الأنشطة المقدمة ما بين عروض مسرحية، وملتقيات ثقافية، وحفلات فنية، وورش إبداعية، إلى جانب عروض أفلام السينما المجانية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي، وتنمية القدرات الإبداعية، وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.

عرض "مرسل إلى" بالسامر ضمن مهرجان المسرح العربي

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في الخامسة مساء الخميس المقبل 15 يناير، العرض المسرحي "مرسل إلى"، ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

العرض لفرقة بيت ثقافة السنبلاوين، تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج، ويأتي كأول مشاركة لقصور الثقافة، ويعرض ضمن 15 عرضا مسرحيا من أبرز التجارب العربية تتنافس على جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي.

ختام القافلة الثقافية للشباب بالبحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر، بعد غد الثلاثاء، ختام فعاليات القافلة الثقافية التي تنفذ ضمن برامج هيئة قصور الثقافة لشباب المحافظات الحدودية، وتتضمن ورشا فنية وحرفية متنوعة، إلى جانب لقاءات تثقيفية وتوعوية، وذلك بعدد من مدن المحافظة، بهدف دعم قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية.

أنشطة ثقافية وفنية للأطفال  

يشمل هذا الأسبوع عددا من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة للأطفال بالمجان، ضمن أنشطة "أتوبيس الفن الجميل"، بهدف تنمية الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.
وتنطلق الفعاليات اليوم الأحد بجولة تثقيفية إلى متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، إلى جانب زيارة إلى مقياس النيل بالقاهرة صباح غد الاثنين، وتضم لقاءات تثقيفية وورشا فنية متنوعة.

الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

تقدم هيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع برنامجا حافلا للاحتفال بليلة الإسراء والمعراج في عدد من المحافظات، يشمل حفلات إنشاد ديني، تنطلق من محافظة الغربية حيث تقدم فرقة غزل المحلة للإنشاد الديني، عرضا فنيا غدا الاثنين على مسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، في السابعة مساءً، هذا بالإضافة إلى الندوات وورش الحكي حول تلك المناسبة العطرة التي تقدم في محافظات دمياط، الدقهلية، الإسكندرية، والقليوبية، وغيرها وتتناول القيم الروحية والدروس المستفادة منها.


برنامج مجاني متنوع بقصر السينما

يستقبل قصر السينما بجاردن سيتي جمهوره هذا الأسبوع بباقة متميزة من العروض السينمائية المجانية، تقام جميع العروض في الثامنة مساء، ويعقب بعضها ندوات نقدية وتحليلية، في إطار الحرص على نشر الثقافة السينمائية.
وتبدأ العروض غدا الاثنين مع فيلم "ميرامار"، ويستكمل البرنامج الثلاثاء 13 يناير بعرض فيلم The Darjeeling Limited ضمن نادي السينما العالمية، ثم يعرض فيلم Borsalino يوم الأربعاء 14 يناير، في إطار نادي السينما الأوروبية.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين والمدربين المتخصصين، إلى جانب اللقاءات التثقيفية والأدبية لكبار النقاد والمثقفين، فضلا عن الأنشطة المنفذة احتفالا بالعام الجديد وعيد الشرطة المصرية.

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

