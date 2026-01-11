قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكرتير العام: موجة إزالة جديدة في البحر الأحمر لاستعادة أراضي الدولة

عقد كمال سليمان السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر اجتماعًا تنسيقيًا ، للبدء الفوري "موجة الإزالة رقم (٢٨)"، بتنفيذ حملة مكثفة لإزالة التعديات على أراضي ومقدرات الدولة.

ونقل السكرتير العام توجيهات محافظ البحر الأحمر، إنه قد كلفه ببدء العمل فورا بحملة الإزالة بكل حزم.

وأوضح أن هذه الموجة هي استمرار لسياسة الدولة الصارمة في حماية كل شبر من أراضيها، ولن يكون هناك أي تهاون أو تراجع في تنفيذ القانون. 

وأضاف سليمان ، أن العمل قد بدأ منذ اللحظة الأولى، وأن الجهات المعنية تعمل بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، على ثلاث مراحل لضبط كافة أنواع التعديات واستعادة الحقوق.

حضر الاجتماع مديرى الإدارات الهندسية، التعديات، المتغيرات المكانية، و حماية أملاك الدولة، و الشئون القانونية .

تم خلال الاجتماع تحديد المهام العاجلة للحملة، حيث سيبدأ التحرك الفوري والتنفيذ بالتنسيق بين جميع الإدارات المعنية فور انتهاء الاجتماع. 

كما ستستهدف الحملة في مرحلتها الأولى البدء بإزالة القطع المحددة بهذة المرحلة طبقا للخطة التى تم الاتفاق عليها والتنسيق لها، وسيتم التوثيق القانوني والميداني الدقيق لكل حالة.

واختتم السكرتير العام ، الاجتماع بتكليف كل جهة بالمهام المحددة لها، مع التأكيد على إعداد تقرير يومي عن سير العمل لضمان المتابعة اليومية لسير الحملة ونتائجها.

