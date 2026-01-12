عضو بالشيوخ: صناعة المنسوجات فرصة استراتيجية لتعميق التصنيع وزيادة التصدير

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق طفرة حقيقية في معدلات التصدير، لما يتمتع به من ميزة تنافسية قائمة على توافر العمالة والخبرة المتراكمة، إلى جانب القرب من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف سمير، لـ" صدي البلد"ـ، أن التوسع في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس رؤية الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وربط الصناعة بمنظومة لوجستية متكاملة ترفع من كفاءة الإنتاج وتقلل من تكاليف النقل والتصدير.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على دعم سلاسل القيمة المحلية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، وتوفير برامج تدريب متخصصة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.