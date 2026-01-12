قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو بالشيوخ: صناعة المنسوجات فرصة استراتيجية لتعميق التصنيع وزيادة التصدير

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يُعد من القطاعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق طفرة حقيقية في معدلات التصدير، لما يتمتع به من ميزة تنافسية قائمة على توافر العمالة والخبرة المتراكمة، إلى جانب القرب من الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف سمير، لـ" صدي البلد"ـ، أن التوسع في المشروعات الصناعية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس رؤية الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وربط الصناعة بمنظومة لوجستية متكاملة ترفع من كفاءة الإنتاج وتقلل من تكاليف النقل والتصدير.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على دعم سلاسل القيمة المحلية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المغذية، وتوفير برامج تدريب متخصصة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية.

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

