48 ساعة شديدة التقلب.. أمطار وبرد ورياح تضرب البلاد وتحذيرات للمواطنين

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ ، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة ، حيث تشهد البلاد خلال اليوم الاثنين 12 يناير والثلاثاء 13 يناير حالة من التقلبات الجوية السريعة، تتزامن مع ذروة فصل الشتاء (طوبة)، حيث يجتمع في اليوم الواحد برد قارص خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، مع دفء نسبي نهارًا، إلى جانب أمطار ورياح نشطة واضطراب شديد في الملاحة البحرية، في حالة وُصفت بأنها طبيعية توقيتًا لكنها غير معتادة من حيث الشدة والتزامن.

انخفاض درجات الحرارة

وأوضح "فهيم" خلال تصريحات له ، أن الحالة الجوية المتوقعة تتسم بـانخفاض كبير في درجات الحرارة صباحًا، مع أجواء مائلة للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء.

خريطة سقوط الأمطار

وأضاف "رئيس مركز معلومات تغير المناخ" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تغزر وتكون رعدية أحيانًا على كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد، بينما تشهد مناطق جنوب الوجه البحري أمطارًا خفيفة إلى متوسطة. كما تسقط أمطار خفيفة على وسط سيناء ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها مساءً إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى بنسبة تصل إلى 20%.

وأشار فهيم إلى نشاط ملحوظ للرياح على معظم الأنحاء، بسرعات تتراوح بين 40 و55 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة. كما تشهد سواحل البحر المتوسط اضطرابًا شديدًا في الملاحة البحرية، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3.5 و5.5 متر.

وبشأن درجات الحرارة، من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية للعظمى.

تحذيرات ونصائح للمواطنين

دعا رئيس مركز معلومات تغيّر المناخ المواطنين إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل، وتجنب الوقوف أسفل الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء نشاط الرياح، والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة والأمطار، مع الامتناع عن أي أنشطة بحرية أو الصيد، والإكثار من المشروبات الدافئة.

توصيات زراعية عاجلة

وجّه فهيم عدة نصائح للمزارعين، أبرزها:

تأجيل الري في مناطق الدلتا والوجه البحري لحين اتضاح موقف الأمطار.

إحكام تثبيت الأنفاق والأغطية البلاستيكية.

وقف رش المبيدات أو التغذية الورقية أثناء نشاط الرياح.

دعم المحاصيل الحساسة للبرودة مثل الخضر، الفراولة، البطاطس، البنجر، والفول بعناصر البوتاسيوم والماغنسيوم والأحماض الأمينية.

المتابعة الدقيقة لاحتمالات الصقيع فجر الثلاثاء، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء والمناطق الصحراوية.



كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا..بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانآ على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري وتكون خفيفة على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء قد تمتد خفيفة مساء إلى القاهرة، وتنشط رياح على جميع الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 20 09

6 أكتوبر 20 09

بنهــــا 18 10

دمنهور 18 10

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 10

بلطيم 18 10

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 18 10

طنطا 18 10

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 20 09

رفح 20 09

رأس سدر 21 10

نخل 18 01

كاترين 15 00

الطور 21 09

طابا 20 08

شرم الشيخ 24 16

الغردقة 23 13

الإسكندرية 17 10

العلمين 18 11

مطروح 16 10

السلوم 15 10

سيوة 17 06

رأس غارب 22 11