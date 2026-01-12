قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعاً باللجنة المختصة بفحص السيارات المُفرج عنها لذوي الإعاقة

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،عقد السكرتير العام المساعد اللواء أحمد جمال الدين ،اجتماعاً اليوم، بأعضاء اللجنة التي تم تشكيلها لفحص ملفات سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات حكومية، من الجمارك بوزارة المالية والتضامن والمرور  الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة

وخلال الاجتماع ناقش السكرتير العام المُساعد أعمال اللجنة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية،وتضمنت عمل حصر دقيق ومراجعة موقف السيارات التي تم الإفراج عنها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظة، بجانب إجراء زيارات منزلية للتأكد من وجود وبقاء تلك السيارات بحوزة مستحقيها من ذوي الإعاقة والتأكد من استخدامها في الغرض المخصص لها

نوّه السكرتير العام المساعد عن تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتقديم التيسيرات المطلوبة لتنفيذ مهام  اللجنة بعد مد فترة عملها لمدة 3 شهور مقبلة بنطاق المحافظة "يناير وفبراير ومارس 2026" ، مع التأكيد على استمرار ومواصلة العمل بكل دقة وشفافية لضمان تحقيق العدالة وحصول المستفيدين على حقوقهم بشكل قانوني،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.

حضر الاجتماع كل من : الأستاذ عبد الخالق سعيد عبد الواحد _مصلحة الجمارك بوزارة المالية ، الرائد مدحت خالد محمد _مديرية أمن بني سويف ،  مصطفى محمد صابر _ مديرية التضامن الاجتماعي ،  هبة عبد العظيم عبد العظيم "مقرر اللجنة" _الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة

