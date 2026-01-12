قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التوك شو: انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات.. ومفاجأة فى طقس اليوم
الحكومة : إدخال منتجات جديدة بـ مصر للألومنيوم للتصدير عالميًا
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
المحافظات تتابع اعمال تنفيذ الموجة 28 لازالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة

حملات لتنفيذ للموجة 28 لازالة التعديات
حملات لتنفيذ للموجة 28 لازالة التعديات
قسم المحافظات

تواصلت في المحافظات أعمال  تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع المحافظات وسط متابعة من المحافظين.

القليوبية

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، انطلاق حملة مكبرة لإزالة التعديات ومخالفات البناء بحي شرق شبرا الخيمة، استهدفت إزالة برجين سكنيين في منطقة شارع مصرف مسطرد، وذلك في إطار تنفيذ الموجة 28 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة.

تكثيف الحملات 

وتابعت الحملة أعمال الإزالة الفورية للعقار الأول الذي أقيم على مساحة 600 متر، وهو عبارة عن برج سكني تحت الإنشاء مكون من دور أرضي وطابقين، كما شملت الأعمال إزالة العقار الثاني المكون من أرضي و12 طابقاً علوياً، والذي تم تشييده بالكامل بالمخالفة للقانون وبدون الحصول على أي تراخيص رسمية من الجهات المختصة، مما استوجب التدخل الفوري لإزالته حتى سطح الأرض حيث وجه المحافظ باستمرار الازالات حتي الانتهاء من الازالة بالكامل.


وأكد المهندس أيمن عطية خلال إشرافه الميداني، أن المحافظة لن تتهاون في إزالة كافة أشكال التعديات، قائلاً: "إن تنفيذ الإزالات في شارع مصرف مسطرد اليوم هو رسالة قوية لكل من يحاول البناء بالمخالفة مؤكدا أننا  نعمل ضمن منظومة متكاملة في الموجة 28 لاسترداد حق الدولة وفرض هيبة القانون، ولن نسمح بوجود أي مخالفة تضر بالبنية التحتية أو تشوه المظهر العمراني للمحافظة".
وأضاف المحافظ في تصريحاته، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع مديرية أمن القليوبية وكافة الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مشيراً إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي محاولة بناء جديدة للتعامل معها في المهد. 
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة المختصة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

بني سويف 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 28 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، إدارة الأملاك الدولة،وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" على مدار يومي السبت والأحد "وصل إلى 146حالة (25حالة أملاك دولة + 121 زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 28) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار 3 أشهر(يناير وفبراير ومارس ) ، حيث بدأت بالمرحلة الأولى  اعتبارا من 10 يناير الجاري وحتى 30 من نفس الشهر ، تعقبها المرحلة الثانية في الفترة من 7 إلى 27 فبراير،وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس 2026

الموجة 28 لازالة التعديات ازالة التعديات المحافظات القليوبية

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

