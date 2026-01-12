الحسيني الشرقاوي يصدر بيانا بشأن استبعاده من انتخابات رئاسة الوفد

أصدر الحسيني الشرقاوي ، المرشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد بيان بشـأن استبعاده من انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وقال الشرقاوي في بيان له : “أود أن أوضح للرأي العام الوفدي حقيقة ما جرى بشأن استبعادي بالأمس من لجنة الانتخابات، بدعوى عدم كوني عضوا بالجمعية العمومية”.

وأضاف: “الحقيقة التي يجب أن تُقال بوضوح، أن قرار فصلي السابق صدر دون أي تحقيق، ودون سماع أقوالي، ودون تمكيني من حق الدفاع، وهو ما يجعله قرارا منعدم الأساس قانونا ولائحيا ، وبالتالي، فإن أي تصحيح أو عودة للوضع القانوني الطبيعي تقتضي – بالضرورة – عودتي إلى ذات الموقع التنظيمي الذي كنت أشغله قبل هذا القرار، لا إلى وضع مبتور أو ملتبس”.

وتابع: “ورغم ما جرى، فإنني أعلن دعمي الكامل للدكتور السيد البدوي، إيمانا مني بأن هذه المرحلة الدقيقة تحتاج قيادة تمتلك الخبرة، وتحترم تاريخ الوفد، وقادرة على استعادة توازنه ودوره الوطني ، ولقد كان دافعي الأساسي للترشح منذ البداية هو ما مر به حزب الوفد من ثماني سنوات عجاف، شهدنا خلالها تراجعا في الحضور، وغيابًا عن الشارع، وتآكلًا في الثقة، وهو ما لا يليق بتاريخ حزب قاد الحركة الوطنية المصرية”.

كما أكد أن الوفد لا يمكن أن ينهض من جديد دون عودة جيل الشباب الذي شارك في ثورتي يناير ويونيو، جيل آمن بالدولة المدنية، ودفع ثمن مواقفه، ويملك الحق الكامل في أن يكون حاضرا في المشهد، لا على الهامش ، وسيظل انتمائي لحزب الوفد انتماءً لفكرة ومنهج وتاريخ، وسأبقى منحازا لإصلاحه، ولمّ شمله، والدفاع عن هويته المدنية الليبرالية.