الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
توك شو

محافظ شمال سيناء: العديد من الوفود الأجنبية تزور معبر رفح لمتابعة عملية إدخال المساعدات لغزة

قال اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إنّ معبر رفح البري من الجانب المصري يشهد زيارات متزامنة لوفدين من السفارتين البريطانية والأيرلندية، في إطار الزيارات الأجنبية المعتادة، تمهيداً لزيارات أكبر مرتقبة خلال الفترة المقبلة، من بينها زيارة منتظرة لوزيرة خارجية أيرلندا، مشيراً إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى الاطلاع على الأوضاع الإنسانية وجهود الدولة المصرية.

وأضاف اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، في لقاء خاص مع زياد قاسم مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أي اتفاق يتعلق بالأوضاع الراهنة يتضمن 3 محاور رئيسية، هي تبادل الأسرى والجثامين، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستقبال المصابين والجرحى.

ولفت اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، إلى أن اختصاص المحافظة، باعتبارها سلطة تنفيذية، يتركز على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين والجرحى القادمين من قطاع غزة.

وتابع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أنّ الوفود الأجنبية تتلقى خلال زياراتها عرضًا تفصيليًا حول التهديدات التي تواجه الدولة المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، موضحاً أن هذا العرض يتم من منظور اقتصادي وليس عسكري، إلى جانب شرح رؤية الدولة في تطوير المجتمع السيناوي، وهو ما يكتسب أهمية خاصة لدى المجتمع الدولي لفهم أبعاد التنمية في سيناء.

وذكر، أن الزيارات تشمل أيضاً عرضاً شاملاً لجهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين، والتكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة في هذا الإطار، يعقب ذلك جولات ميدانية لمعبر رفح، يتم خلالها شرح آليات عمل المعبر، ومسارات حركة الأفراد والشاحنات، وخطة وزارة الصحة ضمن غرفة الأزمة لاستقبال المصابين.

كما أوضح محافظ شمال سيناء أن الوفود تزور مخازن الهلال الأحمر المصري، حيث يتم تقديم شرح تفصيلي حول آليات تجميع المساعدات وتدويرها وإدخالها إلى قطاع غزة ومتابعتها، إضافة إلى زيارة مستشفى العريش العام، الذي يستقبل عدداً من الحالات الفلسطينية التي وصلت بعد السابع من أكتوبر، حيث يُتاح للوفود الالتقاء بالمصابين والاستماع إلى شهاداتهم حول ظروفهم الإنسانية والرعاية المقدمة لهم.

وأكد اللواء خالد مجاور أن هذه الزيارات الميدانية تسهم بشكل مباشر في دعم القرار السياسي المصري، موضحًا أن الدولة تعمل على مسارين متكاملين، هما المسار السياسي والمسار العملي، بينما تضطلع السلطة التنفيذية بدورها في تنفيذ الجانب العملي على أرض الواقع.

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

حقيقة اختراق 17 مليون حساب على انستجرام وتسريب بياناتهم لـ الدارك ويب

تعديل صغير في سيارة هوندا سيفيك تايب آر يرفع سعرها بشكل جنوني

شاهد أحدث نسخة مصغرة من سيارة تويوتا GR سوبرا الأسطورة

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

