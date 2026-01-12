النائب عمرو درويش: الجلسة الافتتاحية من البرلمان الحالي كانت تاريخية

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن البرلمان الحالي سيعمل بوتيرة سريعة، مشيرا إلى أن الأجواء ستكون تنافسية ولكن في صالح الدولة والوطن والمواطن.

وقال عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن التنافس داخل البرلمان سيكون تنافسا حميدا وبناءا، مؤكدا ان الجلسة الافتتاحية من البرلمان الحالي كانت تاريخية، وشهدت حالة من الزخم الكبير داخل البرلمان.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وجود عدد كبير من المستقلين إلى جانب التكتلات السياسية المختلفة، في ظل عدم وجود حزب أغلبية، سيخلق حالة من التوازن داخل المجلس.

وأشار إلى أن الجلسة شهدت تنوعا واضحا تحت قبة البرلمان، مؤكدا ان هناك حالة من التعددية السياسية الصحية.