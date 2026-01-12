قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واقعة إنسانية أقرب إلى الخيال.. أخ ينهي حياة شقيقة علي الورق

الحاج محمد سعد الدين
الحاج محمد سعد الدين
محمد غالي

في واقعة إنسانية غريبة أقرب إلى الخيال، وجد مواطن تسعيني نفسه أمام حقيقة صادمة لم تخطر على باله يوما، بعدما اكتشف أن اسمه مسجل في السجلات الرسمية على أنه متوفى منذ سنوات، رغم أنه ما زال على قيد الحياة.

واقعة إنسانية غريبة أقرب إلى الخيال

الحاج محمد سعد الدين قرر تجديد البطاقة واكتشف وفاته منذ 10 سنوات

والقصة بدأت بإجراء روتيني لتجديد بطاقة الرقم القومي، وانتهت بكشف خطأ إداري عمره عقود، أعاد فتح ملف قديم داخل أروقة السجل المدني، وأثار دهشة الأسرة وأهالي القرية بأكملها.

واوراق السجل المدني بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، كشفت واقعة غريبة لمواطن تسعيني من أبناء قرية المساوية، تبين خلالها أنه مسجل متوفى في السجلات الرسمية منذ 10 سنوات، رغم كونه على قيد الحياة.

السجل المدني بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف أن المواطن البالغ من العمر 92 عاما، والمولود عام 1934، مثبتت وفاته في السجل المدني منذ عام 2016. 

وبفحص الأوراق والبيانات، تبين أن سبب الخطأ يرجع إلى وجود شقيق له كان يحمل الاسم نفسه وتوفي في طفولته، ثم أطلقت الأسرة الاسم ذاته على المولود الجديد دون استخراج شهادة ميلاد مستقلة له في ذلك الوقت، ما تسبب لاحقا في حدوث خطأ عند ميكنة البيانات واعتباره متوفى.

وفي إطار متابعة الواقعة، توجه أحد مسؤولي السجل المدني إلى منزل أسرة الحاج محمد سعد الدين بقرية المساوية، لمراجعة المستندات وإنهاء الإجراءات اللازمة لدعمه صحيا، حيث جرى تصحيح الخطأ على النظام واستخراج شهادة ميلاد جديدة، تمهيدا لاستخراج بطاقة رقم قومي حديثة تتيح له استكمال إجراءات الرعاية الصحية.

السجل المدني

السجل المدني

وأكد مسؤول السجل المدني أن الربط الخاطئ في قاعدة البيانات أدى إلى ظهور شهادة الوفاة الخاصة بشقيقه المتوفى، ما تسبب في تسجيل المواطن الحي على أنه متوفى، مشيرا إلى أنه جرى تصحيح البيانات بالكامل وتصوير المواطن تمهيدا لاستخراج بطاقة الرقم القومي.

وتعود بداية الواقعة إلى توجه الحاج محمد سعد الدين لتجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية، وذلك من أجل تجديد كارت التأمين الصحي الشامل وإجراء بعض الفحوصات الطبية. 

ويروي نجله أحمد محمد سعد الدين أن والده توجه برفقة شقيقه الأكبر إلى مقر السجل المدني بمدينة إسنا لتجديد البطاقة بشكل طبيعي، إلا أنه فوجئ خلال الإجراءات بإبلاغه من قبل الموظف المختص بأنه متوفى منذ عام 2016.

وأضاف أن الأسرة دخلت في حالة من الذهول عقب سماع الخبر، قبل أن تبدأ الجهات المختصة في فحص الأمر والتأكد من وجود خطأ إداري قديم، انتهى بتصحيح الوضع القانوني للمواطن وإعادة تسجيله بشكل صحيح في السجلات الرسمية.

