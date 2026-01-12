بحدود .. مفيدة شيحة تكشف أفضل طريقة لتوصل النقد

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، عن أفضل طريقة لتوصل النقد، مشيرة إلى أن من الأفضل توصيل الفكرة باحترام ودون أي تجريح.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد،: "شخصيتي هي: اللي قلبي على لساني، ومافيش حد في الدنيا مش عارف هو بيفتح فمه هو بيؤذي أو بيجامل، وكل واحد عارف فين النقطة اللي المفروض يقف عندها".

وأضافت مفيدة شيحة،: "بطبيعتي لا أعرف أن أُجمِّل الأمور والأشياء، ولما يكون مش عاجبني تصرفات حد؛ بفضل أوصل الفكرة باحترام، ومش عيب نقول الحقيقة وقت لما يطلب مننا، ولكن بحدود، وبدون أي تجاوز، وبطريقة فيها احترام ورُقيّ".