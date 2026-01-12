النائب عمرو الورداني: جميع التعيينات التي تمت داخل البرلمان جرى دراستها بعناية كبيرة

أكد النائب عمرو الورداني، أحد الأعضاء المعينين بمجلس النواب، أنه تواجد مع عدد من النواب خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على عقد جلسات خاصة فيما بينهم، بهدف التنسيق والتشاور حول آليات العمل داخل البرلمان، والعمل على أداء الواجب الذي شرفهم به الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عمرو الورداني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن جميع النواب كانوا حريصين على التواجد اليوم في أولى جلسات البرلمان الجديد، مؤكدا أن المشاركة كانت فعالة، وهو ما يعكس أهمية الحدث.

وتابع أحد الأعضاء المعينين بمجلس النواب، أن جميع التعيينات التي تمت داخل البرلمان جرى دراستها بعناية كبيرة، وهو ما يدفع النواب المعينين للتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الثقة الغالية.