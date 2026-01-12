قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

علي الدين هلال: أول الملفات التي تمثل التحدي الأكبر هو ملف الإعلام

علي الدين هلال
علي الدين هلال
عبد الخالق صلاح

كشف الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أبرز التحديات التي تواجه مجلس النواب الجديد، مؤكدًا أن أول الملفات التي تمثل التحدي الأكبر هو ملف الإعلام.

وقال علي الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن رئيس الوزراء يجري مؤتمرات صحفية أسبوعيًا للحديث للإعلام والرد على كل ما يثار في الرأي العام، متسائلًا: لماذا لا يخرج الوزراء ويتحدثون للإعلام في كافة الملفات؟ مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية لديها إدارة على أعلى مستوى لمواجهة النصب الإلكتروني.

وعن سؤاله حول تعيين وزير للإعلام، رد علي الدين هلال أن هناك ثلاث لجان منوطة بهذا الملف، لكنه أكد أن ما يهمه هو وجود كفاءات عالية لإدارة ملف الإعلام.

وأكمل: «الملف الثاني الذي يواجه البرلمان يتمثل في الملف الاقتصادي، أود أن أقول إن الأسعار نزلت مؤخرًا أو بمعنى آخر درجة ارتفاعها قلت، ولكن هناك فئات ما زالت أوضاعها صعبة رغم استقرار الأسعار. الناس يسمعون عن مشروعات كثيرة، ولكن يجب أن يكون هناك مسؤولون يقومون بشرح كافٍ ووافي عن كل مشروع ومدى فائدته على المواطن والمجتمع».

وأشار علي الدين هلال إلى أن الديون تندرج ضمن الملف الاقتصادي، ولكنه يعد من الملفات الصعبة أمام البرلمان، موضحًا أن هناك فترات كانت تُدار فيها الملفات الاقتصادية بالقوة، ولكن المؤشرات حاليًا تبين أن الجنيه المصري يستعيد عافيته أمام الدولار بفضل تحويلات المصريين من الخارج، والتي زادت من قوته، وهي بمثابة كنز لمصر.

الدكتور علي الدين المفكر السياسي ملف الإعلام

