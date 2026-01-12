علي الدين هلال: أكثر ما يقلقني هو الفجوة الاجتماعية في مصر

أكد الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي الكبير، أنه لابد من القضاء على الجمود داخل المؤسسات الحكومية، موضحًا أن الأمر يحتاج إلى إصلاح جذري.

وقال علي الدين هلال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن التوسع في التعليم العالي لم يصاحبه تأهيل كافٍ لأعضاء هيئة التدريس، لذا على المجلس الجديد دور كبير في النهوض بالمنظومة التعليمية.

وأشار علي الدين هلال إلى أنه يجب وضع نظام يحمي الطلاب من أي تصرف أو سلوك غير مقبول، موضحًا أن التكوين العلمي من البداية سيخرج كفاءات متميزة في كل المجالات.

وتابع: «التعليم ما قبل الجامعي عليه دور في بناء شخصية الإنسان المصري، ولكن أكثر ما يقلقني هو الفجوة الاجتماعية في مصر».

وأردف علي الدين هلال أنه لابد من الاهتمام بطبقات معينة في المجتمع ودعمها، مؤكدًا أن الأسر المصرية تنفق آلاف الجنيهات من أجل تعليم أولادها، مردفًا: «كل بداية عام دراسي جديد نرى أولياء الأمور يحجزون الدروس الخصوصية منذ الإجازة، حتى الفقراء يفعلون ذلك، في عهدي، المدارس الحكومية هي الأرقى والأسمى، والطالب الفاشل هو الذي يذهب إلى المدارس الخاصة، يجب أن تكون هناك إدارة سياسية لتغيير هذا الوضع».