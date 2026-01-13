موجز أخبار الوادي الجديد.. قافلة طبية مجانية لأهالي الخارجة وتفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الحديد: تنظيم قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مركز الخارجة

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن تنظيم قافلة طبية متكاملة، بالتنسيق والتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف تقديم خدماتها الطبية والاجتماعية بمركز الخارجة وذلك خلال الفترة من 15 حتى 18 يناير.

وأشارت محافظة الوادي الجديد، إلى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير الكشف الطبي المجاني في (9) تخصصات مختلفة تشمل: (جراحة عامة - جراحة أوعية دموية - مسالك بولية - باطنة - أطفال - أنف وأذن وحنجرة - نساء وتوليد - عظام - جلدية)، بالإضافة إلى صرف العلاج لكافة الحالات التي سيتم توقيع الكشف الطبي عليها بالمجان؛ وكذا إجراء التحاليل الطبية الأولية (سكر - فيتامين (د)، وإجراء العمليات الجراحية المقررة طوال فترة القافلة والكشف وإجراء العمليات.

وأوضح الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بالوادي الجديد، في بيان له اليوم، أن وزارة الصحة تنفذ القوافل الطبية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشار وكيل صحة الوادي الجديد، إلى أن القوافل تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين وتوعيتهم بمشاكل المجتمع، إيمانا من قطاع الصحة بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة، وتحقيق الهدف الرئيسي الذي ناشد به رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بناء الإنسان المصرى، بدءًا من الكشف الطبي، والعمليات إذا استلزم الأمر، انتهاءً بالعلاج الواجب صرفه.

أوقاف الوادي الجديد: تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم



تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، جهودها المكثفة في تفعيل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا ومنتظمًا من النشء والشباب بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار رؤية وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتنشئة الأجيال على مائدة القرآن الكريم.

وأكد الشيخ رمضان يوسف مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، مواصلة مكاتب تحفيظ القرآن الكريم بمساجد المحافظة، أداء رسالتها العلمية والدعوية في تنشئة جيلٍ قرآني واعٍ، يجمع بين الحفظ والفهم، والتلاوة والتدبر، في إطار رعاية وزارة الأوقاف.

وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، أن المساجد نشاطًا قرآنيًا مميزًا، تضمن معاني تربوية وإيمانية مستفادة من آيات الذكر الحكيم، إلى جانب تصحيح التلاوة وتعليم أحكام التجويد، بما يسهم في بناء شخصية متوازنة، متخلقة بأخلاق القرآن، ومتمسكة بقيمه السامية.



وأشار الشيخ رمضان يوسف، إلى أن هذه الأنشطة تأتي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك"، وحرص المديرية على دعم مكاتب التحفيظ، والارتقاء بالمستوى القرآني والعلمي للنشء، وربطهم بالمسجد، ليظل منارةً للعلم والتربية والإيمان.

ولفت إلى أن هذه الأنشطة تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الذي يولي اهتمامًا بالغًا ببرامج بناء الوعي، وتترجم ميدانيًا من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لكافة المسئولين بمديرية أوقاف الوادي الجديد، لضمان انضباط العمل داخل المكاتب وتحقيق أقصى استفادة تعليمية وتربوية للطلاب.

لليوم الثاني.. قافلة مجلس الوزراء الطبية تواصل فحص مواطني الوادي الجديد



تواصل قافلة رئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء، أعمالها الطبية لليوم الثاني على التوالي داخل مستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، في إطار دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية مجانية ومتخصصة للمواطنين، تحت رعاية اللواء أركان حرب دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وتستهدف القافلة المجانية تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في المناطق البعيدة، حيث تضم القافلة نخبة من الأطباء والاستشاريين في عدد من التخصصات الطبية، إلى جانب توفير الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة.

إضافة نوعية للمنظومة الصحية.

وأكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، أن القافلة تمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بالمحافظة، وتسهم بشكل مباشر في دعم مستشفى الداخلة العام، من خلال تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة، تساعد في تقليل قوائم الانتظار وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن المديرية تتابع أعمال القافلة بشكل مستمر، وتعمل على توفير كافة التسهيلات والإمكانيات اللازمة لضمان انتظام العمل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الإقبال شهد تزايدًا ملحوظًا من الأهالي، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية متميزة بالمجان.

وتأتي هذه القافلة في إطار جهود الدولة المستمرة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن بجميع المحافظات، خاصة في المحافظات الحدودية، بما يسهم في تحقيق العدالة الصحية وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين ولدعم القطاع الصحي بالمناطق النائية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد.