فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب

أعلنت إدارة كهرباء شبين القناطر في القليوبية تأجيل موعد فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية، إلى اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، وذلك في إطار استكمال أعمال الصيانة الدورية الخاصة بمحول النعناعية.

فصل التيار الكهربائي

وأوضحت الإدارة أن فصل التيار سيشمل العديد من المناطق من بينها شارع حسين رشدي، وشارع بورسعيد، ومنطقة الإدارة التعليمية، وخلف السنترال، على أن يبدأ الفصل في تمام الساعة 11 صباحًا، ويستمر حتى الانتهاء من الأعمال المقررة.



وأكدت إدارة كهرباء شبين القناطر أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مناشدة المواطنين وأصحاب المصالح اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المؤقت للتيار

من ناحية اخرى عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمواجهة ملف التكدسات المرورية بمدينة بنها، وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

شارك في الاجتماع لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة بنها وإدارة مرور القليوبية، لوضع خارطة طريق شاملة تستهدف القضاء على الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة.

استهل المحافظ الاجتماع باستعراض تقارير مفصلة حول "نقاط الاختناق" الرئيسية داخل المدينة، والوقوف على الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تعطيل حركة السير في أوقات الذروة.

وبناءً عليه أصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها: نخبة من المهندسين الاستشاريين من جامعة بنها وممثلين عن إدارة المرور ومديرية الطرق والمختصين بالمحافظة.