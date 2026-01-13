قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب

قطع الكهرباء
قطع الكهرباء
إبراهيم الهواري

أعلنت إدارة كهرباء شبين القناطر في القليوبية تأجيل موعد فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية، إلى اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، وذلك في إطار استكمال أعمال الصيانة الدورية الخاصة بمحول النعناعية.

فصل التيار الكهربائي 

وأوضحت الإدارة أن فصل التيار سيشمل العديد من المناطق من بينها شارع حسين رشدي، وشارع بورسعيد، ومنطقة الإدارة التعليمية، وخلف السنترال، على أن يبدأ الفصل في تمام الساعة 11 صباحًا، ويستمر حتى الانتهاء من الأعمال المقررة.


وأكدت إدارة كهرباء شبين القناطر أن أعمال الصيانة تهدف إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مناشدة المواطنين وأصحاب المصالح اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المؤقت للتيار
من ناحية اخرى عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لمواجهة ملف التكدسات المرورية بمدينة بنها، وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
شارك في الاجتماع لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة بنها وإدارة مرور القليوبية، لوضع خارطة طريق شاملة تستهدف القضاء على الاختناقات المرورية في شوارع العاصمة.
استهل المحافظ الاجتماع باستعراض تقارير مفصلة حول "نقاط الاختناق" الرئيسية داخل المدينة، والوقوف على الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تعطيل حركة السير في أوقات الذروة.
 وبناءً عليه أصدر المحافظ قرارا بتشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها: نخبة من المهندسين الاستشاريين من جامعة بنها وممثلين عن إدارة المرور ومديرية الطرق والمختصين بالمحافظة.

القليوبية محافظة القليوبية إدارة كهرباء شبين القناطر شبين القناطر فصل التيار الكهربائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يناير 2026 وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

ترشيحاتنا

أرشيفية

بتعرف رجالة| اعترافات مثيرة للمتهم بإنهاء حياة زوجته في جسر السويس

أرشيفية

حامل في توأم | نظر استئناف عامل متهم بقتل زوجته على حكم إعدامه

المستشار وجدى عبد المنعم

تفاصيل محاكمة 213 متهما بقضية "خلية النزهة"

بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد