وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
أخبار البلد

احتفالات كنسية وأجواء إيمانية.. تعرف على موعد عيد الغطاس 2026

ميرنا رزق

تعيش الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد انتهاء صوم الميلاد المجيد، أياما مملوءة بالفرح الروحي، إذ تحتفل بعيد الغطاس المجيد، أحد الأعياد السيدية الكبرى، في التاسع عشر من يناير من كل عام، إحياء لذكرى معمودية السيد المسيح في نهر الأردن على يد القديس يوحنا المعمدان. 

عيد الغطاس المجيد 

ويُعد عيد الغطاس من أهم الأعياد في التقويم الكنسي، لما يحمله من معاني روحية ولاهوتية عميقة، إذ شهد هذا الحدث إعلان الثالوث القدوس، حيث تجلى الابن في نهر الأردن، وحل الروح القدس في هيئة حمامة، بينما سمع صوت الآب من السماء قائلاً: «هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت».

ويرتبط عيد الغطاس ارتباطا وثيقا بسر المعمودية، أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يُعد باب الدخول إلى الإيمان المسيحي وبداية الحياة الجديدة للإنسان، حيث يولد المؤمن ولادة جديدة من الماء والروح، وتُغفر الخطية الجدية، ويصير عضوا في جسد المسيح أي الكنيسة.

وتحرص الكنيسة في هذا العيد على إقامة طقس لقان الغطاس، وهو صلاة خاصة لتقديس المياه، تذكارا لتقديس السيد المسيح لمياه نهر الأردن، حيث تُتلى الصلوات والقراءات الكتابية، ويُستخدم الماء المقروء عليه في رش الشعب، في إشارة إلى البركة والتجديد الروحي.

ويحمل أيضا، عيد الغطاس رسالة روحية متجددة للمؤمنين، تدعوهم إلى التوبة والنقاوة وتجديد العهد مع الله، والسير في حياة تتوافق مع نعمة المعمودية التي نالوها، ولا يعد عيد الغطاس مجرد ذكرى تاريخية، بل دعوة دائمة لحياة روحية متجددة في المسيح.

الكنيسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد الغطاس الأعياد السيدية الكبرى

