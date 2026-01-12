الصلح خير.. إنهاء خصومة بين عائلتين في حوش عيسى بالبحيرة

شهدت قرية عمارة، التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، مراسم جلسة صلح بين عائلتي دغار وعمارة، لإنهاء الخلافات القائمة بينهما، وذلك بحضور جمع غفير من عمد ومشايخ البلاد وكبار العائلات بالمركز.

وانطلقت مراسم الصلح وسط تكبيرات الحضور ودعواتهم بأن يديم الله المحبة والأمن في ربوع القرية، حيث تلا الطرفان ميثاق الصلح والتعاهد على نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة أساسها الاحترام المتبادل والجيرة الطيبة، واتسمت الجلسة بروح من التسامح، حيث تعانق أفراد العائلتين، مؤكدين أن ما يربطهم من صلة دم وجوار أقوى من أي نزاع.

وترجع أحدث الواقعة إلى مراسم حفل زفاف نجل عم المتهم، وبينما كانت العائلتان تشاركان في الاحتفال، فوجئ المعازيم بقيام المدعو علي م. بقيادة سيارته والتوجه نحو المجني عليه ويدعى م. ج، حيث دهسه تحت عجلات السيارة مرتين متتاليتين، ليتأكد من وفاته وسط ذهول وصدمة الحاضرين، قبل أن يفر هاربا بسيارته من مكان الحادث.

تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد ببلاغ عن وقوع حادث دهس متعمد داخل حفل زفاف بنطاق المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة ووفاة المجني عليه متأثرا بإصابات بالغة نتيجة الدهس.

تم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، فيما فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مكان الحادث لتهدئة الأوضاع بين العائلتين.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها المكثفة لضبط المتهم الهارب والسيارة المستخدمة في الواقعة، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في ملابسات الحادث والدوافع وراء ارتكاب هذه الجريمة المأساوية في ليلة العرس.