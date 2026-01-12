المخرج عصام السيد : ابني بدأ الاستاند أب كوميدي بالتريقة عليا أنا ووالدته .. وكنت شايف الشغلانة دي ملهاش مستقبل

قال المخرج عصام السيد، انني خريج علم نفس ولكني منذ ايام الجامعة كنت اشارك في مسرح الجامعة ، وتعلمت وقرأت كثيرا وكيفية التعامل مع " الكاست" ، مشيراً الي ان نجله احمد يفاجئني بالأدوار التي يقدمها كممثل ودائما اشعر انه محرج من ان يقول انه ابني.

واضاف خلال حلوله ضيفا ونجله الفنان احمد عصام السيد ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة ، انه يقدم ادوار متميزة ىيفاجئني وبخاصة دوره في مسلسل “عايشة الدور ”.

وعلي جانب آخر اشار الفنان احمد عصام السيد كنا بنصور فيلم " احلام سلطان المنسي" لأمير عيد ، وكنا بنصور الفيلم في نفس توقيت تصوير مسلسل "عايشة الدور " وتحدثت مع والدي كيف استطيع تقديم دورين مختلفين في نفس الوقت واستفيد بالتاكيد من خبرة والدي.

واشار المخرج عصام السيد انني اخرجت لابني احمد وهو طفل في الابتدائي ولكن لو قدمت مسرحية وكان احمد سيشارك بها ممكن افكر وقتها اوافق ان ارفض ، بسبب حبي الشديد له ومن الممكن ان اضغط عليه

واضاف انني كمخرج اكون صعب اكثر مني كأب ولكن في المنزل أراعي هذا الأمر ، وانني سميت ابني احمد نسبة الي الرسول "ص",

بينما اوضح الفنان احمد عصام كامل عن تجربته في استاند اب كوميدي ان والدي كان معترض في البداية بسبب انه وقتها لم يكن منتشر ،

وعقب والده مازحا انه قدم استاند اب كوميدي عشان يتريق عليا أنا ووالدته .

وتابع احمد عصام وعندما اتجهت الي الإخراج كمساعد مخرج لم اجد نفسي في هذا الأمر ، ولكن مع مشاهدة استاند اب كوميدي أعجبت به وكانت البداية وكنت مع طه دسوقي والمغازي ومحمد حلمي وعملنا جروب ونجحنا ومازلنا نقدم العروض وسنقوم بجولة خارج مصر قريباً