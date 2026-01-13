أسود التيرانجا.. العقبة قبل الأخيرة في طريق حلم النجمة الثامنة

يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي مساء الأربعاء المقبل في مدينة طنجة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب.

مباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفراعنة في بلوغ النهائي، أمام منافس يُعد من أقوى منتخبات القارة خلال العقد الأخير.

السنغال.. تاريخ كروي ممتد وقوة أفريقية ثابتة

تأسس الاتحاد السنغالي لكرة القدم عام 1960، وانضم إلى الاتحاد الأفريقي بعد ثلاث سنوات، ثم للاتحاد الدولي في 1964. وعلى مدار تاريخه، فرض منتخب السنغال نفسه كأحد أعمدة الكرة الأفريقية، حتى بات يحتل حاليًا المركز الثاني أفريقيًا والتاسع عشر عالميًا، بينما وصل لأفضل تصنيف له في فبراير 2024 باحتلال المركز السابع عشر عالميًا.

قائمة مرصعة بالنجوم ومحترفون في كبرى الدوريات

تضم بعثة السنغال في النسخة الحالية 27 لاعبًا، جميعهم محترفون خارج البلاد في 9 دول مختلفة، أبرزها فرنسا وإنجلترا. وتصل القيمة السوقية للمنتخب إلى أكثر من 405 ملايين يورو، يقودها نجوم مثل إليمان ندياي ونيكولاس جاكسون، فيما يمتاز الفريق بتوازن واضح بين الخبرة والشباب، بمتوسط أعمار 27 عامًا.

مشوار قوي في نسخة المغرب 2025



قدم “أسود التيرانجا” أداءً مقنعًا منذ انطلاق البطولة، حيث تصدروا مجموعتهم برصيد 7 نقاط، ثم تجاوزوا السودان في ثمن النهائي ومالي في ربع النهائي. وسجل المنتخب 11 هدفًا حتى الآن كثاني أقوى هجوم، مقابل استقبال هدفين فقط، ليؤكد امتلاكه منظومة متكاملة دفاعًا وهجومًا.

أرقام وأهداف تؤكد الهيمنة

يتقاسم جاكسون وباب جايي وشريف ندياي صدارة هدافي السنغال في البطولة بهدفين لكل منهم، بينما يواصل ساديو ماني كتابة فصول جديدة في تاريخه القاري، بعدما عزز صدارته لقائمة هدافي السنغال في أمم أفريقيا برصيد 10 أهداف عبر مشاركاته المختلفة.

سجل حافل في كأس الأمم الأفريقية

شارك المنتخب السنغالي في نهائيات أمم أفريقيا 17 مرة قبل النسخة الحالية، ونجح في التتويج باللقب مرة واحدة عام 2021 بالكاميرون، على حساب منتخب مصر بركلات الترجيح. كما بلغ النهائي مرتين أخريين في 2002 و2019، واكتسب سمعة المنتخب الذي لا يستسلم بسهولة، حتى في أصعب الظروف.

بين الإنجاز والإخفاق

رغم قوة نتائجه، عرف منتخب السنغال لحظات مؤلمة، أبرزها خسارة نهائي 2002 ووداع بعض النسخ دون هزيمة بسبب ركلات الترجيح، مثل نسختي 2017 و2023. ومع ذلك، يبقى من أكثر المنتخبات استقرارًا على مستوى الأداء والنتائج.

ساديو ماني.. أيقونة الجيل الذهبي

يُعد ساديو ماني رمزًا للكرة السنغالية الحديثة، ليس فقط بأهدافه، بل بقيادته داخل وخارج الملعب. وقد توج بالكرة الذهبية لأمم أفريقيا 2021، وكان عنصرًا حاسمًا في تتويج بلاده باللقب القاري الأول.

تحدٍ مصري بطموحات تاريخية

يدخل منتخب مصر مواجهة نصف النهائي مدركًا صعوبة المهمة أمام منافس يجمع بين القوة البدنية والانضباط التكتيكي والخبرة القارية. وبين حلم الفراعنة بالنجمة الثامنة، وطموح “أسود التيرانجا” في الحفاظ على الهيبة، تتجه الأنظار إلى طنجة في انتظار ليلة كروية استثنائية.



