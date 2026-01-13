تحذير .. 17 نوع سرطان يصيبك بسبب التدخين

يعرف عدد كبير من الأشخاص أن التدخين يسبب السرطان ولكن لايعلمون كيف يحدث هذا ولا أنواع السرطان الكثيرة التى تسببها هذه العادة السيئة.

كيف يؤثر التدخين على خطر الإصابة بالسرطان



يتسبب التدخين في حوالي 20% من جميع أنواع السرطان وحوالي 30% من جميع وفيات السرطان في الولايات المتحدة.

ترجع الأبحاث والدراسات حوالي 80% من حالات سرطان الرئة (وحوالي 80% من جميع وفيات سرطان الرئة) إلى التدخين كما يُعد سرطان الرئة السبب الرئيسي للوفاة بالسرطان في الولايات المتحدة.

17 نوع سرطان

يزيد التدخين من خطر الإصابة بأنواع عديدة من مرض السرطان تصل ل 17 مرض خطير ، وهى:

سرطان الفم

سرطان الحنجرة أو صندوق الصوت

سرطان البلعوم أو الحلق

سرطان المريء

سرطان الكلى

سرطان عنق الرحم

سرطان الكبد

سرطان المثانة

سرطان البنكرياس

سرطان المعدة

سرطان القولون

سرطان الرئة

سرطان المستقيم

سرطان الدم النخاعي الحاد

نوع نادر من سرطان المبيض

سرطان البروستاتا المميت

يمكن أن تسبب السجائر والشيشة والبايب والسجائر الالكترونية السرطان ولا يوجد شكل آمن من دخان التبغ.

