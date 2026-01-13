الزبدة البلدي بريئة.. تحذير طبي من السمن النباتي المهدرج

حسمت الدكتورة سماح نوح الجدل الدائر حول الزبدة البلدي والزيوت النباتية، مؤكدة أن كثيرًا من المعلومات الشائعة عن الدهون والكوليسترول غير دقيقة، بل ومضللة صحيًا.

وأوضحت نوح أن الاعتقاد بأن الزبدة البلدي تسبب السمنة وترفع الكوليسترول بشكل خطير هو مفهوم خاطئ، خاصة أنها منتج طبيعي من مصدر حيواني، خالٍ من الهدرجة والإضافات الكيميائية، مشددة على أن المشكلة الحقيقية تكمن في الإفراط وليس في النوع.



الهدرجة.. الخطر الحقيقي



وأكدت أن السمن النباتي يُصنع في الأساس من زيوت نباتية تتعرض لعملية الهدرجة، وهي تسخين الزيت لدرجات حرارة مرتفعة ثم تشبيعه بغاز الهيدروجين باستخدام معادن مثل النيكل، ما يؤدي لتحوله من سائل إلى صلب أو شبه صلب.

وأضافت أن هذه العملية:

تقضي على الفيتامينات ومضادات الأكسدة

تُفقد الزيت فوائده الطبيعية

ترتبط على المدى الطويل بأمراض القلب والشرايين، وارتفاع ضغط الدم، والسكري

الزبدة وشحوم الحيوانات.. بدون تهويل

وشددت د. سماح نوح على أن الزبدة البلدي وشحوم الحيوانات ليست عدوًا للصحة كما يُشاع، طالما تم تناولها باعتدال، ومن مصادر موثوقة لحيوانات سليمة، مؤكدة أن الربط المباشر بينها وبين الجلطات أو انسداد الشرايين غير علمي.

ماذا عن الكوليسترول؟

وأوضحت أن الكوليسترول عنصر أساسي موجود في كل خلية بالجسم، والمشكلة ليست في وجوده بل في ارتفاع مستوياته في الدم، مشيرة إلى وجود نوعين:

كوليسترول نافع (HDL)

كوليسترول ضار (LDL)

وأكدت أن ليس كل كوليسترول خطرًا، وأن الخلط بين الدهون والكوليسترول خطأ شائع.

زيوت صحية يُنصح بها

ونصحت باستخدام الزبدة البلدي مع زيوت نباتية طبيعية غير مهدرجة مثل:

زيت الزيتون

زيت الكانولا

زيت ثمر النخيل الأصلي غير المهدرج

كما أوضحت أن الزيوت السائلة المستخلصة من البذور مثل الذرة وعباد الشمس والسمسم تكون آمنة طالما بقيت في حالتها السائلة.

وحذرت من الزيوت الثقيلة أو المعكرة أو ذات الرائحة غير المقبولة، مؤكدة أن تحول الزيت لقوام سميك يشبه السمن غالبًا ما يكون دليلًا على الهدرجة.

