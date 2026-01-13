ألمانيا: عضوية كييف في الاتحاد الأوروبي تناقش في إطار تسوية النزاع الأوكراني

صرح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال زيارته للولايات المتحدة، بأن مناقشة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي تجري في إطار عملية التفاوض لتسوية النزاع الأوكراني سلميا.





وقال فاديفول للصحفيين بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو: "لقد أكدت أن الأوروبيين، وبالطبع ألمانيا، يهمهم أن يكون هذا السلام (في أوكرانيا) دائما وقويا وطويل الأمد.





وليس فقط وقف الأعمال القتالية، وهذا في حد ذاته ضروري بالطبع، ولكن أيضا المصداقية والضمانات. ولهذا السبب نناقش في السياق الأوروبي أنه، أولا، يجب أن تكون هناك ضمانات أمان، وثانيا، توفير طريق موثوق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".





وفي وقت سابق، صرح فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا حصلت على دعم الولايات المتحدة فيما يتعلق بتحديد مواعيد واضحة لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بينما لم يوافق الاتحاد الأوروبي بعد على ذلك، حسب لقوله.