قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق حقوق قنا يتأهل للتصفيات النهائية لمسابقة التحكيم التجاري الدولية بالسعودية

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي

تأهل فريق كلية الحقوق (طالبات) بجامعة قنا إلى دور الـ(32) من أصل  180 فريقا  مشاركا في النسخة السابعة من مسابقة التحكيم التجاري الدولية، التي ينظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة  للقانون التجاري الدولي  ، وذلك بعد اجتياز المراحل التمهيدية التي أُقيمت عن بُعد.


ومن المقرر أن تُعقد المرحلة النهائية الحضورية للمسابقة، بمشاركة أفضل 32 فريقًا دوليًا، في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير المقبل، وذلك بالتزامن مع النسخة الدولية من «أسبوع الرياض لتسوية المنازعات»، الذي يُعد منصة دولية رفيعة المستوى تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات.


ويأتي هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الباري سليمان عميد كلية الحقوق، وبإشراف الدكتور عباس مصطفى عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبتدريب الفضل محمد أبو الفضل بدران، خريج كلية الحقوق بجامعة قنا، في إطار الدعم المستمر الذي توليه الجامعة للأنشطة الطلابية المتميزة وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.


وأكد الدكتور عبد الباري سليمان، عميد كلية الحقوق، أن هذا التأهل يعكس حرص الجامعة والكلية على إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك مهارات البحث القانوني، وصياغة المذكرات القانونية، وفنون المرافعة أمام هيئات التحكيم، مشيرًا إلى أن المشاركة في مثل هذه المسابقات الدولية تُسهم في صقل خبرات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل القانوني محليًا ودوليًا.


وأضاف أن فريق الكلية تم اختياره بعناية وإعداده وفق أعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، مؤكدًا أن الوصول إلى دور الـ32 يمثل إنجازًا تاريخيًا للكلية، خاصة وأنه يضمن التأهل المباشر للمرافعات الحضورية بعد تجاوز جميع المراحل التمهيدية التي أُجريت عن بُعد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عباس مصطفى عباس، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا التفوق يعكس جودة العملية التعليمية بكلية الحقوق بجامعة قنا، وقدّم التهنئة لطالبات الفريق على هذا الإنجاز المشرف الذي يؤكد قدرتهم على المنافسة مع كبرى الجامعات العالمية.


وقد تولّى تدريب الفريق الفضل محمد أبو الفضل بدران، الذي قام بإعداد الفريق تدريبًا مكثفًا استمر لمدة خمسة أشهر، شمل تنمية مهارات البحث القانوني وتطبيقه على وقائع النزاع، والكتابة القانونية الاحترافية للمذكرات، إضافة إلى التدريب العملي على المرافعات الشفهية وأساليبها أمام هيئات التحكيم، وبيان الفروق الجوهرية بينها وبين المرافعات أمام القضاء العادي، وهو ما مكّن الفريق من تقديم مذكرتين قانونيتين متميزتين حازتا على إشادة المحكمين.
وضم الفريق مجموعة متميزة من طالبات كلية الحقوق، وهن:
1- آية حسين – الممثلة القانونية للمحتكمة في الشق الإجرائي.
2- رحمة عبد الرحيم – الممثلة القانونية للمحتكمة في الشق الموضوعي.
3- آية سعد الدين – الممثلة القانونية للمحتكمة في الشق الموضوعي.
4- أمنية جمال – الممثلة القانونية للمحتكم ضدها في الشق الإجرائي.
5- شهد التهامي – الممثلة القانونية للمحتكم ضدها في الشق الموضوعي.
6- ولاء مصطفى – الممثلة القانونية للمحتكم ضدها في الشق الموضوعي.

وقد قدّمت الطالبات أداءً مشرفًا نال إعجاب وتقدير لجنة التحكيم الدولية، التي أشادت بمستوى التحضير والطرح القانوني والمرافعات، بما يعكس كفاءة التدريب وقوة الإعداد العلمي والعملي.

ويُعد هذا الإنجاز تأكيدًا على المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة قنا برئاسة  الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة في دعم التميز الطلابي والمشاركة الفاعلة في المحافل القانونية الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا وبإشراف  الدكتور عباس مصطفى عباس الذي أشرف على الفريق المتأهل.

فريق كلية الحقوق كلية الحقوق جامعة قنا سابقة التحكيم التجاري الدولية لمركز السعودي للتحكيم التجاري لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدول الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا أشرف موسى عبد الباري سليمان عباس مصطفى الفضل محمد أبو الفضل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

النائبة ريهام أبو الحسن

مصدقينك من غير حلفان| النائبة ريهام أبو الحسن تخطف الأنظار خلال أداء القسم

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

ترشيحاتنا

اليمن

المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب "الرباعية الدولية" المشرفة على الوضع في اليمن بالتدخل العاجل

إيران

الولايات المتحدة توجه رسالة عاجلة لرعاياها في إيران

وزير الصحة

الصحة: الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص ضار وقد يؤدي إلى فقدان الأرواح

بالصور

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد