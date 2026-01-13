قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فنلندا تستدعي السفير الإيراني لديها بسبب المظاهرات في طهران

محمود نوفل

 أعلنت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين استدعاء  صباح اليوم السفير الإيراني لعقد اجتماع وفنلندا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لتعزيز إجراءات "حرية الشعب الإيراني".

فيما دعت السلطات الأسترالية جميع رعاياها لمغادرة إيران بأقرب وقت.

أصدرت بعض الدول تنبيهات لراعاياها لمغادرة إيران، عقب اتساع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، و ما تبعها من أعمال عنف و شغب، بالإضافة إلى الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة لطهران، التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية هذه الإحتجاجات.

و تعتبر أبرز الدول التي حثت رعاياها على مغادرة إيران هي أمريكا، السويد، استراليا، بولندا، و الهند، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران.


أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، تنبيها أمنيا بشأن إيران، وحثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو تركيا بسبب الاحتجاجات والتطورات التي تشهدها إيران.


وقالت الخارجية في الإنذار إن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تتصاعد، ولا تزال التدابير الأمنية تزداد شراسة وإغلاق الطرق واضطرابات وسائل النقل العام وانقطاع الإنترنت ما زال مستمرا.


ولفتت إلى أنه إذا وجد الأمريكيون طريقا آمنا، عليهم مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا.


وذكرت أنه يجب على المواطنين الأمريكيين توقع استمرار انقطاع الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة.


وأفادت في تنبيهها بأن شركات الطيران تواصل تقييد أو إلغاء الرحلات الجوية من وإلى إيران، مع تعليق العديد من الخدمات حتى يوم الجمعة 16 يناير.


وأوضحت أنه يجب على مزدوجي الجنسية الأمريكيين الإيرانيين الخروج من إيران بجوازات سفر إيرانية، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بازدواج الجنسية وستعامل الأمريكيين الإيرانيين مزدوجي الجنسية فقط كمواطنين إيرانيين.


وشددت في تنبيهها الأمني على أن المواطنين الأمريكيين يتعرضون لخطر كبير من الاستجواب والاعتقال والاحتجاز في إيران، مبينة أن إظهار جواز سفر أمريكي أو إظهار صلات بالولايات المتحدة يمكن أن يكون سببا كافيا تتذرع به السلطات الإيرانية لاحتجاز شخص ما.

السويد

ومن جانبها، طالبت وزارة الخارجية السويدية، مساء الاثنين، مواطنيها السويديين بمغادرة إيران فوراً، ونصحت بعدم السفر إليها.


وكتبت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرجارد، على منصة "إكس"، أن الوضع في إيران "خطير للغاية ولا يمكن التنبؤ به".


وأضافت وزيرة الخارجية أن السويديين الذين ما زالوا في إيران رغم هذه التوصية يجب أن يغادروا البلاد "الآن"، مشددة على أن هذه الرسالة تمثل أقوى تحذير
 

فنلندا إيران الاتحاد الأوروبي مظاهرات إيران الشعب الإيراني

