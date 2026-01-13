قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: إخضاع صابون ومنظفات الاستخدام المنزلي لضريبة 14% يسمح بخصم مدخلات الإنتاج

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تتضمن عددًا من الإجراءات والتعديلات التشريعية المهمة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتبسيط المنظومة الضريبية.

وأوضحت أن الحزمة تشمل إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدلًا من 14%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة، دعمًا للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعمًا للمصنع والمنتج المحلي .

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة تتضمن زيادة إجمالي مدد  تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى أربع سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها المصلحة.

وتضمنت الحزمة عدم إخضاع الخدمات المؤداه على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك، وذلك في إطار مساندة وتنشيط تجارة الترانزيت داخل مصر.

وأشارت إلى أنه تم إخضاع الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي للسعر العام للضريبة 14% مما يسمح للمكلفين بخصم كافة مدخلات الإنتاج ،بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية وتوجهات مصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية.

التسهيلات الضريبية رشا عبد العال تبسيط المنظومة الضريبية قانون الضريبة على القيمة المضافة المنتج المحلي اخبار مصر مال واعمال مصلحة الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

حالة الطقس اليوم

البسوا كمامة.. حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني

فادحة .. روسيا تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا

رئيسة البرلمان الأوروبي تدعو لفرض عقوبات جديدة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد إيران

ماو نينج

كيف ردت الصين على تهديدات أمريكا لها في إيران.. وعلى مزاعم الهند؟

بالصور

طاجن البطاطس.. أكلة بيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة للنجاح

طاجن البطاطس
طاجن البطاطس
طاجن البطاطس

وسط أجواء من الفرحة.. صبحي خليل يحتفل بخطوبة ابنته جيهان

العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي
العروسين ابنة صبحي خليل والمخرج ثائر الصرفي

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

سعر سيارة جيب رانجلر 2026 بعد خفض أسعارها

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد