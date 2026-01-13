قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
قبل مواجهة السنغال.. منتخب مصر ينفرد بميزة استثنائية في أمم إفريقيا
غزة.. 24 شهيدا نتيجة انهيارات المنازل وانجراف 7000 خيمة خلال يومين
طقس شتوي قارس .. الأرصاد تكشف تفاصيل خريطة الأمطار والرياح اليوم
بسبب سوء حالة الجو.. مصرع شاب سقطت عليه نخلة في البدرشين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار ويشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى

كاسحات مياه
كاسحات مياه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى وجاهزية جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، للتعامل الفوري مع حالة تقلبات الطقس المتوقعة ونشاط الرياح وسقوط الأمطار.

ووجه محافظ الدقهلية بالاستعداد التام للتعامل السريع مع أي كميات من مياه الأمطار وسحبها فوراً من الشوارع والطرقات لمنع تكدسها، وتكثيف المتابعة على مدار الساعة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وغرف العمليات المركزية المنتشرة بالأحياء والمدن والمراكز.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل والفعال بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة (الكهرباء، المياه، المرور، النظافة، وغيرها، والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالة الجوية وتطوراتها من خلال الجهات المعنية، ومتابعة حالة الأشجار المتهالكة واتخاذ التدابير اللازمة حيالها، والتعامل الفوري في حال سقوط أي منها بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أي حالات سقوط أمطار على أرض الواقع والتعامل معها فوراً وبشكل مباشر، والتنسيق الفوري والمستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو معوقات، والتنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة أماكن تجمعات المياه، والتعامل الفوري معها عبر غرف الأزمات الفرعية المختصة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، وسريان الحركة المرورية، ومنع أي أضرار أو إعاقات للخدمات الأساسية بسبب الأحوال الجوية.

.

الدقهليه محافظه كاسحات مياه محافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

المنوفية.. الإجراءات التنظيمية النهائية لغلق كوبري مبارك بشبين الكوم

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد عددا من المخابز البلدية ومنافذ صرف المقررات التموينية

أعمال تطوير بمدينة العلمين

رئيس جهاز العلمين الجديدة: تكثيف العمالة والمعدات لسرعة الانتهاء من كمبوند مزارين

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
منة فضالى
منة فضالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد