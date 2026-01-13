محافظ الدقهلية يتابع أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار ويشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعدادات القصوى وجاهزية جميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات الحيوية بالمحافظة، للتعامل الفوري مع حالة تقلبات الطقس المتوقعة ونشاط الرياح وسقوط الأمطار.

ووجه محافظ الدقهلية بالاستعداد التام للتعامل السريع مع أي كميات من مياه الأمطار وسحبها فوراً من الشوارع والطرقات لمنع تكدسها، وتكثيف المتابعة على مدار الساعة من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وغرف العمليات المركزية المنتشرة بالأحياء والمدن والمراكز.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل والفعال بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة (الكهرباء، المياه، المرور، النظافة، وغيرها، والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالة الجوية وتطوراتها من خلال الجهات المعنية، ومتابعة حالة الأشجار المتهالكة واتخاذ التدابير اللازمة حيالها، والتعامل الفوري في حال سقوط أي منها بالتنسيق مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أي حالات سقوط أمطار على أرض الواقع والتعامل معها فوراً وبشكل مباشر، والتنسيق الفوري والمستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو معوقات، والتنسيق المستمر مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة أماكن تجمعات المياه، والتعامل الفوري معها عبر غرف الأزمات الفرعية المختصة.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، وسريان الحركة المرورية، ومنع أي أضرار أو إعاقات للخدمات الأساسية بسبب الأحوال الجوية.

