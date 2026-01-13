«الصحيح والمغلوط في قانون التأمينات الاجتماعية».. ندوة توعوية للمرأة بالغردقة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، ندوة تثقيفية بمدينة الغردقة تحت عنوان «الصحيح والمغلوط في قانون التأمينات الاجتماعية»، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي القانوني وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأدارت فعاليات الندوة الدكتورة مروى حمدي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، حيث رحبت بالسيدات والفتيات المشاركات، وقدمت عرضًا موجزًا حول أنشطة الفرع والخدمات التي يقدمها للمرأة.

وأكدت الدكتورة مروى حمدي، أهمية نشر الثقافة القانونية بين النساء، خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهن وحقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال الندوة، قدّم الدكتور محمود أبو شنب، مدير عام التأمينات والمعاشات بالبحر الأحمر، محاضرة تناول خلالها أبرز ملامح قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، موضحًا أهدافه ومميزاته، والتعديلات التي تضمنها، وتستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم، وتوفير مظلة تأمينية عادلة تضمن الحماية الاجتماعية للفئات المختلفة.

وشهد اللقاء تفاعلًا ملحوظًا من الحضور، حيث فُتحت جلسة نقاش موسعة أجاب خلالها الدكتور محمود أبو شنب على استفسارات السيدات والفتيات، وناقش أبرز المفاهيم المغلوطة والشائعات المتداولة حول قانون التأمينات الاجتماعية، مقدمًا التوضيحات اللازمة لضمان الفهم الصحيح لبنود القانون والاستفادة القصوى من مزاياه.

واستهدفت الندوة 30 سيدة وفتاة، وتأتي ضمن سلسلة من الندوات والمبادرات التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر في إطار حملته التوعوية «معًا بالوعي نحميها»، بهدف رفع الوعي القانوني والاجتماعي للمرأة، وتعزيز مشاركتها المجتمعية، ودعم دورها الفاعل في التنمية بالمحافظة.