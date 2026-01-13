تقارير: مايكل كاريك مدربًا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق نهائي مع المدرب الإنجليزي مايكل كاريك لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي روبن أموريم الذي أُقيل مؤخرًا من منصبه.

مايكل كاريك مدربًا لمانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

وذكر الصحفي الموثوق ديفيد أورنستن، عبر شبكة «ذا أثليتك»، أن إدارة مانشستر يونايتد أنهت جميع تفاصيل الاتفاق مع كاريك، على أن يتولى المهمة الفنية حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب المصدر ذاته، من المنتظر أن يوقع مايكل كاريك عقود تدريب الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء مهمته رسميًا مع «الشياطين الحمر».

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم، عقب تعثر الفريق أمام ليدز يونايتد، في قرار جاء نتيجة تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.