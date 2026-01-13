قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
الجيش السوري يجدد مطالبه للقوات الكردية بالانسحاب شرقا من حلب
مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الثلاثاء | فيديو
جمع 33,5 ألف يورو.. القبض على مشعوذ ادعى فوز مالي بكأس أمم أفريقيا| تفاصيل
أخبار البلد

فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة براتب 35 ألف جنيه

وزارة العمل
وزارة العمل

 أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية المطلوبة بالمشروع، من بينها:حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، برواتب مجزية تبدأ من 14250 جنيهًا، وتصل إلى 35000 جنيه وفقًا للمهنة والخبرة.

وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل  إلى أن الاختبارات للمتقدمين ستُجرى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 وحتى 22 يناير 2026، وذلك بمركز التدريب بمحافظة قنا فقط.

وأكدت أن الوظائف المتاحة توفر العديد من المزايا، تشمل:ثلاث وجبات يوميًا، سكن ملائم، مياه، وسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل منتظم يتضمن 24 يوم عمل و6 أيام راحة..وشددت على أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط التدريب بالتشغيل، وتلبية احتياجات المشروعات القومية من العمالة الماهرة، مؤكدة أنه سيتم منح رواتب مميزة للمهارات المهنية ذات الكفاءة العالية..ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى التوجه في المواعيد المحددة لمقر الاختبارات، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية.

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

صورة ارشيفية

تفاصيل زيارة وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الأيرلندية لمعبر رفح

صورة ارشيفية

الحرب مستمرة.. غارات روسية على مواقع تخزين مسيرات أوكرانية بعيدة المدى

صورة ارشيفية

صلاح حسب الله: ظروف الانتخابات تضع مجلس النواب الحالي أمام تحد كبير

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

