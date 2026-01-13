مصرع شاب غرقا بنهر النيل في بنها

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من جهودها للبحث عن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه فرع دمياط بمدينة بنها، حيث تم العثور علي ملابسه علي الشاطئ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



بلاغا بالواقعة



تلقي اللواء أشرف جاب الله مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بغرق شاب بمياه فرع دمياط بنطاق مدينة بنها.



انتقلت علي الفور فرق الإنقاذ النهري بالقليوبية، وبدأ غواصي الإنقاذ النهري بأعمال البحث عن الجثة لانتشالها باسرع وقت بالتنسيق مع الأهالي بالمنطقة.