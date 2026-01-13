بإطلالة رياضية.. ديانا حداد تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة ديانا حداد ، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ديانا ، الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت ترينج باللون البني ونسقت معه توب باللون الأبيض.

وتألقت ديانا حداد، بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية ملابس صيفية كشف عن خصرها المنحوت وأناقتها .

ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز ديانا ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

