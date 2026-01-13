بورصة عمان تنهي تداولات اليوم بمكاسب 0.21% للأسهم وبحجم تداول 8.3 مليون دينار أردني

بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان اليوم نحو 8.3 مليون دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 11.7 مليون دولار أمريكي، بعد تداول 4.1 مليون سهم من خلال 3,382 صفقة.



ارتفاع مؤشر القطاع المالي

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إغلاقًا عند 3,555 نقطة، مرتفعًا بنسبة 0.21%، حيث ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.35%، ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.03%، بينما تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.



وعند مقارنة أسعار إغلاق 105 شركات متداولة اليوم بإغلاقاتها السابقة، أظهرت النتائج ارتفاع أسعار أسهم 49 شركة، مقابل انخفاض أسعار أسهم 23 شركة.