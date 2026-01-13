البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على أداء متباين

سادت حالة من التباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، في ظل موجة من جني الأرباح ضغطت على عدد من الأسهم، ما انعكس على تراجع القيمة السوقية، رغم تمكن المؤشر القيادي من الإغلاق على ارتفاع.

خسائر في رأس المال السوقي

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر بلغت نحو 19.069 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.023 تريليون جنيه، متأثرًا بعمليات بيع على أسهم قيادية وأسهم من فئة الشركات المتوسطة.

أداء المؤشرات الرئيسية

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 43,684 نقطة.

وصعد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.64%، منهياً التعاملات عند 19,865 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.24% ليغلق عند 52,535 نقطة.

ضغوط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وشهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً سلبياً خلال الجلسة، حيث:

هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.36% مسجلاً 12,707 نقاط.

وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 17,004 نقاط.