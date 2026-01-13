قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبوالغيط: المجتمعات العربية تمتلك طاقات شبابية في وقت يعاني آخرون من الشيخوخة
عبد العاطي: مصر تواصل دعمها للسودان وتستضيف الاجتماع التشاوري الخامس غدا
قسد تفجر جسرًا في حلب.. وترد على هجوم مزعوم من فضائل حكومية
فتحي سند يعلق على أنباء سفر فنانين إلى الغرب: بلاش «الزيطة» قبل مواجهة السنغال
الفرق بين البكالوريا والثانوية العامة.. سؤال يثير الجدل بامتحان أولى ثانوي بالحامول
مربع الوزارات.. جولة حكومية لرسم خريطة تحويل مباني وسط البلد لمشروعات فندقية وخدمية
الركراكي يدافع عن إفريقيا ويشيد بالجماهير قبل موقعة نيجيريا في نصف النهائي
وزير الخارجية يشدد لنظيره الألماني على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية بغزة
حسام حسن: نحترم منتخب السنغال ونحن أبطال أفريقيا 7 مرات
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
اقتصاد

البورصة تنهي تعاملات الثلاثاء على أداء متباين

محمد صبيح

سادت حالة من التباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026، في ظل موجة من جني الأرباح ضغطت على عدد من الأسهم، ما انعكس على تراجع القيمة السوقية، رغم تمكن المؤشر القيادي من الإغلاق على ارتفاع.

خسائر في رأس المال السوقي

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر بلغت نحو 19.069 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.023 تريليون جنيه، متأثرًا بعمليات بيع على أسهم قيادية وأسهم من فئة الشركات المتوسطة.

أداء المؤشرات الرئيسية

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 43,684 نقطة.

وصعد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.64%، منهياً التعاملات عند 19,865 نقطة.

في المقابل، تراجع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.24% ليغلق عند 52,535 نقطة.

ضغوط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وشهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً سلبياً خلال الجلسة، حيث:

هبط مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.36% مسجلاً 12,707 نقاط.

وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 17,004 نقاط.

مؤشرات البورصة مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية أداء المؤشرات

الأبراج الأكثر حظًّا في العام الجديد 2026: بداية قوية وفرص غير مسبوقة |هل أنت منها؟

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

