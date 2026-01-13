قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالإيقاف حال تخطي السنغال
الوطنية للصحافة: علاوة بحد أقصى 600 جنيه للعاملين بالصحف القومية
رئيس وزراء جرينلاند: لن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بحضور خالد عبدالعزيز ..لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تناقش تحديات الإعلام
هبوط جديد .. سعر الدولار ينهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
شركة عالمية كبرى تعتزم بناء مشروعات ثروات معدنية متكاملة في مصر
البترول : إطلاق أول مسح جوي مصري شامل لاستكشاف الثروات المعدنية
إدارة ترامب تصنف ثلاثة فروع بالشرق الأوسط للإخوان المسلمين منظمات إرهـ ابية
إيران تهدأ من الاحتجاجات بإحالة مسئولين كبار إلى المحاكم
محافظ القاهرة: استغلال مقار الوزارات يعيد الهوية البصرية للعاصمة
محافظات

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم

خضروات ..ارشيفيه
خضروات ..ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد مختلف أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الانتظام والهدوء في حركة البيع والشراء، وذلك مع توافر كميات كبيرة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية التي يتم طرحها يوميًا داخل المراكز والقرى. ويأتي هذا التحسن الملحوظ في ظل جهود المحافظة لتعزيز الإنتاج المحلي وتكثيف الرقابة على الأسواق، مما ساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .

وخلال جولة متابعة ميدانية، أكد عدد من التجار والأهالي أن الأسواق تشهد توافرًا كبيرًا في السلع، مع استمرار الجهود الرقابية التي تمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتعمل على ضبط حركة البيع وتوفير منتجات بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الطلب على بعض الأصناف.


أسعار الخضروات في أسواق الوادي الجديد

طماطم 10 جنيهات– بطاطس 10 جنيهات – فلفل رومي 20 جنيه – فلفل شطة 15 جنيه – باذنجان 10 جنيه – باذنجان أبيض 15 جنيه – بسلة 30 جنيه – جزر 20 جنيه – بصل أحمر وأبيض 15 جنيه – خيار 20 جنيه.

أسعار الفاكهة جاءت كالتالي:
بطاطا 20 جنيه – جوافة 25 جنيه – موز 25 جنيه – كاكا 40 جنيه – عنب 25 جنيه – رمان 35 جنيه – كنتالوب 25 جنيه – مانجو 50 جنيه – برتقال 25 جنيه – يوسفي 25 جنيه – تفاح 70 جنيه.

ويعكس هذا الاستقرار في الأسعار نجاح السياسات الزراعية التي تبنتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التوسع في منظومة الري الحديث، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الرئيسية التي تدعم السوق، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة للفلاحين، مما أدى إلى تعزيز المعروض وتحقيق توازن واضح بين الأسعار والدخل.

كما أسهمت المبادرات المجتمعية التي تطلقها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في توفير خضر وفاكهة بأسعار مخفضة، من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تخدم القرى والمراكز البعيدة، بما يضمن وصول السلع الطازجة إلى مختلف المناطق.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج الزراعي، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وبيئتها الواحاتية المتميزة، لتظل واحدة من أبرز المحافظات المنتجة للخضر والفاكهة في مصر، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة لأهالي المحافظة.

