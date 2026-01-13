تعرض منزلهم للحريق.. محافظ الاسماعيليه يوجه باستضافة أسرة بقرية اللوتس السياحية

قام اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بزيارة أسرة بعد تعرض منزلهم للحريق بقرية أبوسلطان نطاق مركز ومدينة فايد، وذلك بأحد الوحدات السكنية بقرية اللوتس السياحية، والتي وجه بتوفيرها للأسرة كسكن بديل مؤقت.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أنه فور تلقي البلاغ بالحالة، تم توجه مدير الإدارة الاجتماعية بمركز ومدينة فايد لمحل الأسرة المنكوبة، وتم التنسيق مع محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد لاستضافة الأسرة بأحد الوحدات السكنية بقرية اللوتس السياحية.

وأضافت، تم توفير الاحتياجات الأولية للأسرة من الطعام (وجبات ساخنة) والشراب (مياه وعصائر)، بالإضافة للملابس والأغطية حتى يتم بحث الحالة.

ووجه "أكرم"، رئيس مركز ومدينة فايد بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية لأبناء الأسرة من الطلبة، والتنسيق مع معلمين لمراجعة مواد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقررة غدًا الأربعاء.

كما وجه محافظ الإسماعيلية، مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بسرعة صرف إعانة مالية عاجلة للأسرة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحين دراسة حالة الأسرة بشكل كامل واتخاذ ما يلزم من إجراءات.