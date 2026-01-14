قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد| إنفينيتي QX60 موديل 2026

إنفينيتي QX60 موديل 2026
إنفينيتي QX60 موديل 2026
إبراهيم القادري

أعلنت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX60 موديل 2026، وتنتمي QX60 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

إنفينيتي QX60 موديل 2026

مواصفات إنفينيتي QX60 موديل 2026

تظهر سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك محدث بتصميم مستوحى من غابات الخيزران، وشعار إنفينيتي ثلاثي الأبعاد المضيء، وبها صداد سفلي بتصميم مبتكر يضفي لمسة انسيابية تمنح واجهة السيارة حضور أنيق، وبها مصابيح إضاءة نهارية بتصميم يشبه مفاتيح البيانو الرقمي، وبها عجلات أنيقة مقاس 20 بوصه باللون الأسود اللامع، وبها واقي سفلي للصداد الأمامي وشعار S المميز على الباب الخلفي.

إنفينيتي QX60 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 بها، مساعد Google لتوفير تجربة ملاحة واتصال سلسة، وبها نظام Klipsch Premium Audio الصوتي المحسن والمجهز بـ 16 سماعة، وبها مكبرات مثبتة على مسند الرأس في مقعد السائق، وبها نظام الرؤية المحيطية مع خاصية رصد الأجسام المتحركة ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، وبها نظام ProPILOT للمساعدة في القيادة، وتدعم توصيل الهاتف الذكي لاسلكياً عبر ابل كار بلاي و اندرويد اوتو .

محرك إنفينيتي QX60 موديل 2026

إنفينيتي QX60 موديل 2026

تستمد سيارة إنفينيتي QX60 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 279 حصان، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة إنفينيتي في صناعة السيارات

إنفينيتي QX60 موديل 2026

تأسست شركة إنفينيتي عام 1989 كقسم السيارات الفاخرة لشركة نيسان في أمريكا الشمالية، بهدف منافسة العلامات التجارية الأوروبية والأمريكية بسيارات ذات أداء عالي وتصميم مميز .

إنفينيتي QX60 موديل 2026

وأطلقت طرازي Q45 و M30 وأحدثت ثورة في تجربة العميل، وتوسعت عالمياً مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا وكان من ضمنها ادخال أنظمة الملاحة والمحركات المتطورة لتصبح علامة تجارية عالمية في قطاع السيارات الفاخرة.

إنفينيتي QX60 موديل 2026

وجدير بالذكر ان إنفينيتي تعد اليوم علامة تجارية عالمية للسيارات الفاخرة تابعة لنيسان، وتواصل الابتكار في مختلف فئات السيارات .

