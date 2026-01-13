طفرة جديدة للتنقل الكهربائي في مصر.. تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلنت شركة جنرال موتورز، بالتعاون مع المنصور للسيارات -الوكيل الحصري لسيارات شيفروليه في مصر- عن الإطلاق الرسمي لسيارتين كهربائيتين بالكامل من شيفروليه لأول مرة في السوق المصرية وهما شيفروليه كابتيفا الكهربائية الجديدة كلياً وشيفروليه سبارك الكهربائية (EUV).

ويعد هذا الإطلاق محطة فارقة في مسيرة العلامة التجارية في مصر ويضاف إلي إرث شيفروليه العريق في الريادة والابتكار داخل سوق السيارات المحلي. وبفضل عقود من الثقة والأداء الموثوق، تواصل شركة جنرال موتورز، بالتعاون مع المنصور للسيارات، دفع حلول التنقل الكهربائي التي تُعيد صياغة مستقبل وسائل النقل وتسهم في تسريع انتقال مصر نحو التنقل المستدام، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للبلاد في مجال التنقل الأخضر والاستدامة البيئية.

وعلاوة على ذلك، يعكس هذا الإنجاز رؤية مجموعة المنصور في قيادة التحول نحو التنقل الكهربائي، ويجسد التزامها بدعم التوجه الوطني لمصر نحو الطاقة النظيفة والاستدامة إلي جانب دعم الاقتصاد الوطني عبر استثمارات طويلة الأجل وإدخال أحدث التقنيات العالمية إلى السوق المحلية بما يعزز القدرة التنافسية لسوق السيارات المصري ويوفر حلول تنقل ذكية وعملية وبأسعار مناسبة للمستهلكين.

يعزز الطرازان الجديدان مكانة شيفروليه في فئة المركبات الكهربائية العملية، مع التركيز على التصميم العصري الجذاب، والأداء الرياضي، والكفاءة الموثوقة، إضافة إلى مدى قيادة مُصمم خصيصاً لتلبية كافة احتياجات الاستخدام اليومي.

تأتي السيارة شيفروليه سبارك الكهربائية EUV كخيار مثالي للشباب الباحثين عن سيارة عصرية مبتكرة ذات قيمة عالية ومكانة تناقسية قوية، فيما تعد السيارة شيفروليه كابتيفا الكهربائية الجديدة كلياً الاختيار الأمثل للعائلات العصرية فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات وصديقة للبيئة، مجهزة بحزمة متكاملة من أحدث التقنيات الفئة، ومعايير السلامة، ووسائل الراحة، لتلبية كافة احتياجات الأسرة ومواكبة أسلوب حياتها.

كما يعزز هذا الإطلاق ثقة المستهلكين بالانتقال إلى التنقل الكهربائي، مدعومة بحزم ضمان شاملة تشمل ضمان البطارية لمدة 8  سنوات أو 160,000 كيلومتر، وضمان السيارة لمدة 5  سنوات أو 150,000 كيلومتر بالإضافة إلى خدمة المساعدة على الطريق لمدة 3  سنوات. وتتكامل تلك الضمانات مع شبكة موزعين تغطي جميع أنحاء الجمهورية، ومركز خدمة عملاء يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي تعليقها على الحدث، صرحت شارون نيشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب – جنرال موتورز مصر وأفريقيا قائلة "يمثل إطلاق مجموعة سيارات شيفروليه الكهربائية في مصر خطوة محورية نحو تعزيز رؤية جنرال موتورز العالمية المتمثلة في الوصول إلى صفر حوادث، وصفر انبعاثات، وصفر ازدحام. ومع أكثر من قرن من الريادة في صناعة السيارات على مستوى المنطقة، وما يزيد عن 42 عامًا من ريادة شيفروليه للسوق المصرية، نفخر بالبناء على هذا الإرث من خلال تسريع التحول نحو التنقل الكهربائي، وتقديم حلول متطورة وموثوقة وميسورة التكلفة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء في مصر".

وأضافت: “من خلال شراكتنا مع مجموعة المنصور للسيارات، نقدم تقنيات متطورة وفعّالة في مجال المركبات الكهربائية، توفر حلولًا ذكية ومستدامة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلك المصري المتجددة. ويجسد هذا الإنجاز التزامنا الراسخ بالابتكار، ويعزز دور مصر في صياغة مستقبل أكثر نظافة وتقدمًا لصناعة السيارات.”

ومن جانبه، أوضح أنكوش أورورا، الرئيس التنفيذي لشركة المنصور للسيارات أن إطلاق طرازي شيفروليه كابتيفا الكهربائية وسبارك الكهربائية (EUV) يُمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية الشركة لتسريع وتيرة التحول نحو التنقل الكهربائي في مصر. وأكد في الوقت ذاته التزام المجموعة بدعم الاقتصاد المصري من خلال استثمارات طويلة الأجل وإدخال أحدث التقنيات العالمية إلى السوق المحلية.

وأضاف أرورا أن المركبات الكهربائية تمثل بداية مرحلة جديدة في تطوير سوق السيارات وتعزيز قدرته التنافسية، بما يتماشى مع التوجه الوطني لمصر نحو الطاقة النظيفة والتحول الأخضر. وأعرب عن ثقته في قدرة السوق المصرية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والانتقال بسلاسة نحو مستقبل كهربائي متطور.

