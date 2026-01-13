دورة تدريبية في مجال الحاسب الآلي بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

افتتحت مديرية العمل، برئاسة الدكتور أيمن شعبان مدير المديرية بالإسماعيلية ، فعاليات دورة تدريبية مجانية في مجال الحاسب الآلي، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، من خلال الوحدة المتنقلة التابعة للمكتبة.

تهدف الدورة إلى تطوير مهارات الشباب في استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الرقمية، ودعم قدراتهم العملية لتلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى إتاحة فرص التعلم والتدريب للجميع في بيئة مناسبة ومتاحة لمختلف الفئات.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور كل من أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة ، ودعاء السيد مدير مركز التدريب، في تأكيد واضح على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المعنية لدعم جهود التدريب والتأهيل وتنمية القدرات البشرية على مستوى المحافظة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة مديرية العمل الهادفة لرفع كفاءة الشباب وتنمية مهاراتهم الرقمية، وتعكس حرص الدولة على دعم التدريب المهني والوصول بالخدمات التدريبية إلى مختلف الفئات.