الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بروتوكول لرفع كفاءة الغسيل الكلوي بمستشفى سمسطا المركزي ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
محافظ بني سويف ووكيل وزارة الصحة
بني سويف : محمد عبدالحليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إجراءات تسليم موقع مستشفى سمسطا المركزي، وذلك خلال لقائه بالدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات الصحية الجارية، ودعم جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث استعرض وكيل الوزارة تقريرًا مفصلًا حول موقف التسليم وخطة الإحلال والتجديد الشامل للمستشفى.

وخلال اللقاء، أكد محافظ بني سويف أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لمراحل التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة بدء أعمال الإحلال والتجديد دون معوقات، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع في أقرب وقت ممكن لصالح المواطنين.
 

ووجّه المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة الإجراءات التنفيذية، وتذليل أي عقبات إدارية أو فنية قد تواجه الأعمال، مع التشديد على الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية والطبية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير شامل ومستدام للمنظومة الصحية.

وأشاد محافظ بني سويف بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان تحت قيادة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في دعم المحافظات بالمشروعات الصحية الكبرى، وتبني سياسات فعالة لتطوير البنية التحتية الطبية ورفع كفاءة المستشفيات، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه تم تسليم موقع مستشفى سمسطا المركزي من قبل مديرية الشئون الصحية ببني سويف إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الشامل للمستشفى، وذلك ضمن خطة الدولة ووزارة الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت إشراف ومتابعة مستمرة من محافظ بني سويف.

وشهدت إجراءات التسليم حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن ببني سويف، واللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، وممثلي صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، إلى جانب قيادات مديرية الشئون الصحية، ومديري الإدارات المعنية، والإدارة الصحية ومستشفى سمسطا المركزي.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن مشروع إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي يُعد من المشروعات الصحية الكبرى والمهمة التي تشهدها المحافظة خلال عام 2026، حيث تُقدَّر التكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 2 مليار جنيه، ويتضمن إنشاء مستشفى حديث بسعة 260 سريرًا، وفقًا لأحدث المعايير الطبية والإنشائية، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعلى أعلى مستوى من الجودة.
وأشار إلى أن تطوير المستشفى يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي مركز ومدينة سمسطا والقرى التابعة، ويسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى، وتقليل انتقال المرضى إلى خارج المركز لتلقي الخدمة الطبية.
وأضاف أن المستشفى بعد الانتهاء من أعمال التطوير سيضم مختلف التخصصات الطبية، وأقسام الاستقبال والطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، والحضّانات، إلى جانب الأقسام التشخيصية والخدمية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق العدالة الصحية وضمان توزيع عادل ومتوازن للخدمات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه يتم  متابعة كافة الإجراءات التنسيقية مع الجهات المعنية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحت اشراف مباشر من محافظ بني سويف، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية تليق بالمواطن المصري.

وفي سياق آخر، شهدت الجولة الميدانية بمركز سمسطا  توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة   والنائب حسام العمدة عضو مجلس النواب ممثلًا عن حزب مستقبل وطن، والشركة المنفذة، لرفع كفاءة وحدة معالجة مياه الغسيل الكلوي بمستشفى الوفاء الخاصة ببدَهِل، بهدف استيعاب جميع مرضى الغسيل الكلوي بمركز سمسطا، بما في ذلك مرضى قوائم الانتظار، بإجمالي 122 مريضًا، وذلك دعمًا للمنظومة الصحية وتخفيفًا للأعباء عن المرضى.

بني سويف سمسطا صحة بني سويف

