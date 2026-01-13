البديوي السيد: تصنيف إدارة ترامب للإخوان منظمات إرهابية يؤكد صواب رؤية مصر منذ 30 يونيو

قال المهندس البديوي السيد، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف فروع جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كـ«منظمات إرهابية»، يُعد تأكيدًا جديدًا على صحة موقف الدولة المصرية وقيادتها السياسية منذ ثورة 30 يونيو في مواجهة هذا التنظيم.

وأوضح «البديوي»، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا التصنيف الدولي يعكس إدراكًا متأخرًا لحقيقة الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان، ليس فقط على الأمن الداخلي للدول، وإنما على استقرار المنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن مصر كانت سبّاقة في كشف الطبيعة الإرهابية للجماعة واتخاذ قرارات حاسمة لحماية أمنها القومي.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن ما اتخذته الإدارة الأمريكية من إجراءات، شملت فرض عقوبات وتجفيف مصادر التمويل، يتماشى مع الرؤية المصرية التي تعاملت مع الإخوان باعتبارهم تنظيمًا عابرًا للحدود يسعى لنشر الفوضى وتقويض مؤسسات الدول.

وأشار «البديوي السيد» إلى أن سجل جماعة الإخوان حافل بالتحريض على العنف، ودعم التنظيمات المتطرفة، والتورط في أعمال إرهابية استهدفت استقرار الدول وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن الأحداث أثبتت على مدار السنوات الماضية صواب الإجراءات التي اتخذتها مصر منذ 30 يونيو.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القرار الأمريكي يعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ويوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن المواجهة المبكرة التي خاضتها مصر ضد الجماعات المتطرفة كانت ضرورة وطنية لحماية الدولة والمواطنين، وليست مجرد خلاف سياسي عابر.