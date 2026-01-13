احذر هذا الأمر لتجنب الإصابة بـ 7 أمراض خطيرة.. جمال شعبان يوضح

قدم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، نصائح هامة للمواطنين للحفاظ على الصحة النفسية، وعدم الإصابة بالأمراض الخطيرة الناتجة عن الزعل.

وقال العميد السابق لمعهد القلب القومي، إن الزعل يتسبب في كسرة القلب، ويتسبب في رفع ضغط الدم، ويتسبب في الإصابة بالسكر من النوع الثاني، وقد يتسبب في الإصابة بالقولون العصبي، والسرطان، عتامة القرنية والمياه البيضاء ومشكلات في العين بشكل عام، والإصابة بالعصب السابع.

كسرة القلب قاتلة

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الزعل من الأشياء الخطيرة وعلى الجميع الابتعاد عن الأشياء التي تتسبب في الزعل، والتي قد ينتج عنها الوفاة، قائلا :" كسرة القلب قاتلة".

ولفت إلى أن الزعل بينشط الجهاز العصبي السمبثاوي، اللي بيفرز أدرينالين بكميات كبيرة جدًا نتيجة الزعل، وبيسموها Adrenaline Storm — عاصفة الأدرينالين".

وتابع: "الأدرينالين بيعمل اعتصار للقلب، فبيحصل انقباض في قاعدة القلب، وتمدد بالوني في قمة القلب، زي ما هو باين في الصورة، وانكسار حقيقي للقلب، رغم إن قسطرة الشرايين التاجية ممكن تطلع سليمة".

ووجه بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية وتجنب الحزن والغضب، قائلًا: "علشان كده، في القرآن ربنا بيقول: ولا تحزن، والرسول بيقول: لا تغضب.. يا رب احفظنا من موت الفجأة، ومن كسرة القلوب".