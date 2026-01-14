كيف تغتنم يوم الإسراء والمعراج؟.. الإفتاء توضح أفضل عبادة تؤجر عليها

يبحث عدد كبير من الناس عن أفضل العبادات التي يغتنم بها يوم الإسراء والمعراج، وقد وضّحت الإفتاء عددا من الأعمال الصالحة التي يجوز القيام بها واغتنامها في هذه الليلة المباركة، وفي السطور التالية نتعرف على أبرز هذه الأعمال وفضلها وثوابها.

أفضل عبادة يوم الإسراء والمعراج

أوصى الشرع الشريف باغتنام يوم الإسراء والمعراج في عدد من الأعمال الصالحة، ووضّحت دار الإفتاء أهم هذه العبادات مؤكدة أن صيام يوم الإسراء والمعراج يأتي على رأس أفضل العبادات في هذا اليوم، منوهة بأن صيام يوم 27 شهر رجب من الأمور المستحبة.

واستشهدت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، بقول النبي عليه الصلاة والسلام "مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا".

عبادات يوم الإسراء والمعراج تؤجر عليها

وبيّنت دار الإفتاء، أن الاحتفال بذكرى يوم الإسراء والمعراج عبر عمل وليمة جائز ويدخل ضمن الأعمال الصالحة.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن قراءة القرآن الكريم، والاستماع إلى درس العلم والمديح والذكر والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الأعمال المشروعة يوم الإسراء والمعراج.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج



يستحب للمؤمن أن يتوجه إلى الله بقلب خاشع وأن يدعو الله بما يجلب له خيري الدنيا والآخرة ومن أفضل الدعوات ليلة الإسراء والمعراج :

• يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

• إلهي أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته.

• حدّثنا عبد الله، حدّثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر، حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي، عن سيار أبي الحكم، عن أبي وائل، قال: أتى عليا رضي الله عنه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي عجزت عن مكاتبتي فأعنّي، فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلّمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك ؟ قلت: بلى، قال: قل: " اللّهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمّن سواك " مسند أحمد بن حنبل - مُسْنَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ - مُسْنَدُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ - وَمِنْ مُسْنَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

• يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخِذ بالجريرة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حَسَن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا يا سميع كلّ نجوى يا منتهى كلّ شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المَنّ، يا مقيل العثرات يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها، اغفر لنا، وارضَ عنّا، وتب علينا ولا تحرمنا لذّة النظر لوجهك الكريم.

• عن جرير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَن قرأ (قل هو الله أحد)، حين يدخل منزله نفتٍ الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران) أخرجه الحاكم.