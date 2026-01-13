قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

الإسراء والمعراج
الإسراء والمعراج
أحمد سعيد

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج؛ احتفاءً بأن الله منَّ على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبفرض الصلوات الخمس. 

واستدلت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026

وعن موعد ليلة الإسراء والمعراج ، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة 27 رجب والتي سوف توافق ليلة الخميس المقبل 15 يناير لعام 2026. 

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن جمهور العلماء وكثير من الأئمة حددوا يوم 27 رجب موعد الإسراء والمعراج وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا، فضلًا عن أن تتابع الأمة على الاحتفال بذكراها في 27 رجب يعد شاهدًا على رجحان هذا القول ودليلًا على قوته.

وكانت دار الإفتاء المصرية، أجابت عن سؤال يقول صاحبه: ما حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج بأنواع الطاعات؟.

وأكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، والاستماع إلى درس العلم والمديح والذكر والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرٌ مشروعٌ ومستحبٌّ، وعمل الوليمة في هذه الذكرى أيضًا من المندوبات التي يثاب الإنسان على فعلها.

أدعية مستحبة ليلة الإسراء والمعراج
- «اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب».
- «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً».
- «اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك».

صوم يوم الإسراء والمعراج الإسراء والمعراج دار الإفتاء الإفتاء هل يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج ليلة الإسراء والمعراج موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026 أدعية مستحبة ليلة الإسراء والمعراج

