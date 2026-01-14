«لو حد غرضه يضرني ربنا يهديه».. إسلام إبراهيم يوجّه رسالة قوية للمتطفلين

وجّه الفنان إسلام إبراهيم رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يطمئن فيها جمهوره على حالته الصحية.

وكتب إسلام إبراهيم: "أنا الحمد لله كويس وبخير وزي الفل وبصور حاليًا، اللهم ادم علينا نعمة الصحة والستر. كانت تجربة مرض اتكلمت عنها من فترة كبيرة، لو أي حد غرضه يضرني ربنا يهديه".

وكان الفنان قد أشاد أيضًا عبر حسابه على فيسبوك بمسلسل "لام شمسية"، الذي نجح في تصدر التريند منذ عرض حلقته الأولى، محققًا تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والنقاد.

ونشر إسلام صورًا لأبطال العمل، معبرًا عن إعجابه الشديد بفريق المسلسل، قائلاً: “إيه الكاست ده وإيه التمثيل ده وإيه السيناريو ده، وإيه الإخراج ده، وإيه الإحساس ده، وإيه الوعي ده، وإيه الثقافة دي، وإيه المذاكرة دي، مفيهوش غلطة. كل الحب والتقدير والامتنان لكل القائمين على مشروع لام شمسية”.