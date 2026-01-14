أستاذ العلوم السياسية: أكثر من 1100 خرق من الاحتلال لغزةمنذ أكتوبر 2025

أكد الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، أن قطاع غزة يشهد أزمة إنسانية متفاقمة، حيث سجل أكثر من 1100 خرق من قبل الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر الماضي. أشار إلى استمرار وتيرة القتل، مع تسجيل أكثر من 400 قتيل منذ اتفاق شرم الشيخ، بالإضافة إلى الظروف الجوية القاسية التي تزيد معاناة النازحين.

نتنياهو يعطل الاتفاقات الدولية ويسعى لتقسيم غزة

سعيد الزغبي أشار إلى محاولات حكومة نتنياهو عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، مؤكداً أن إسرائيل تهدف لكسب الوقت وتقسيم القطاع جغرافياً لتجنب الاستحقاقات السياسية الداخلية.

الدبلوماسية المصرية: جهود مكثفة لحشد الرأي العام العالمي

الزغبي أثنى على الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيداً بالدبلوماسية المصرية التي نجحت في حشد الدعم الدولي، مما أسفر عن اعتراف 6 دول إضافية بفلسطين في 2025. وأكد أن موقف مصر الثابت يركز على حل الدولتين وعودة الحدود لما قبل 1967.

مصر تقدم 80% من المساعدات الإنسانية لغزة

فيما يخص المساعدات الإنسانية، أكد الزغبي أن مصر قدمت 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة. كما أشار إلى استمرار تدفق القوافل الإغاثية عبر معبر رفح، مع إطلاق القافلة رقم 115 "زاد العزة" التي تحتوي على مواد غذائية وطبية ووقود.