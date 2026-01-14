قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مرصد الأزهر: 0.2% فقط من مقابر إسبانيا مخصصة للمسلمين

مقابر مخصصة للمسلمين في اسبانيا
مقابر مخصصة للمسلمين في اسبانيا
إيمان طلعت

قال مرصد الأزهر إن الفيلم الوثائقي الجديد "دفن لائق" (Entierro digno) سلط الضوء على معاناة أكثر من مليوني مسلم في إسبانيا يواجهون أزمة حادة في تأمين مثوى أخير يحترم شعائرهم الدينية، كاشفًا عن فجوة عميقة بين القوانين والواقع البيروقراطي المرير.

وكشف الفيلم، الذي أنتجته جمعية "دفن لائق" بالتعاون مع حركات مدنية، عن إحصائية صادمة؛ فمن بين نحو 17,850 مقبرة في إسبانيا، لا تتجاوز نسبة المقابر المخصصة للمسلمين 0.2% فقط (بمعدل مقبرتين لكل 1000 مقبرة).

هذا النقص الحاد يضع العائلات المسلمة أمام خيارات قاسية، إما الترحيل المكلف عبر شحن الجثامين إلى بلدانه، ما يقطع صلة الانتماء بالأرض التي اختاروها وطنًا؛ أو نقل الموتى لمئات الكيلومترات بين المحافظات بحثًا عن مساحة شاغرة؛ أو الصراع مع البلديات لتأمين شروط الدفن البسيطة، مثل توجيه القبر نحو القبلة.

وأشار الوثائقي إلى أن المشكلة ليست تشريعية، حيث تكفل اتفاقية التعاون لعام 1992 هذا الحق للمسلمين، إلا أن الجمود الإداري وضعف التخطيط المحلي يحول دون تنفيذها. واعتبر الفيلم أن هذه الأزمة هي "اختبار حقيقي" لنضج قيم التعددية والمساواة في المجتمع الإسباني، مؤكدًا أن حق الدفن هو جزء لا يتجزأ من الحقوق المدنية والإنسانية.

وبهذا يصبح النقص في أماكن الدفن الإسلامية أكثر من إشكالية لوجستية؛ فهو تحدٍّ أخلاقي يلامس كرامة الأفراد والعائلات.

وفي تعليقه على الأزمة، أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن قضية المقابر الإسلامية في أوروبا تتجاوز الشأن الديني لتصل إلى قلب مفهوم «المواطنة الكاملة»، مشيرًا إلى أن إصرار المسلمين على دفن موتاهم في المدن التي عاشوا فيها هو أسمى درجات الاندماج، ورسالة بأنهم جزء أصيل من النسيج الاجتماعي لا جاليات عابرة.

وشدد المرصد على خطورة هذا الإقصاء، لافتًا إلى أن غياب الحلول يخلق شعورًا بـ "#الاغتراب الرمزي"، مما قد تستغله خطابات التطرف للترويج لفكرة أن الغرب يرفض المسلم "حيًا وميتًا".

وقال إن تفعيل الاتفاقيات القانونية هو التزام إنساني يعكس رقي المجتمعات، ويحفظها من خطابات الكراهية ويدعم نموذج التعايش القائم على الاحترام المتبادل.

مرصد الأزهر مقابر مخصصة للمسلمين في اسبانيا اسبانيا

