دعاء ليلة الإسراء والمعراج للمتوفى .. 6 كلمات مستجابة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للمتوفي .. تقترب ليلة الإسراء والمعراج من نهايتها، لذا يبحث عدد كبير من المسلمين عن دعاء ليلة الإسراء والمعراج للمتوفي.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للمتوفي

قال تعالى عن ليلة الاسراء والمعراج : «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِير»، وعليه فإندعاء الإسراء والمعراج يصبح مهما لأنليلة الاسراء والمعراج شهدت رحلة عظيمة أكرم الله تعالى بها نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- أيضًا برحلة المعراج، من بيت المقدس إلى السماوات العلا ثإلى سدرة المنتهى، وبلغ موضعًا لم يبلغه مخلوق قبله ولا بعده.

ومن الدعاء للمتوفي قوله –صلى الله عليه وسلم-: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ»، ليبين أن أفضلدعاء للمتوفىهو الاستغفار للمتوفي والدعاء له بالتثبيت عند السؤال في القبر.

ومن الدعاء للمتوفى مستجاب: « اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته»، و« اللهمّ أنزله منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، وحسُن أولئك رفيقًا»، ومندعاء للمتوفى مجابكذلك: «اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

ومن دعاء ليلة الإسراء والمعراج للمتوفي قول اللهم في ليلة الإسراء والمعراج ارحم ابي،اللهم ارفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا ياالله فيقال بدعاء اهلك لك، اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور، اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ ابْنَ فُلان في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللّهم إنّي أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً متقبلاً اللهم بحجم سمائك أرح قلوبنا، وأسعدنا سعادة لا تفنى.

دعاء لأبي المتوفي

اللهم إنها ليلة أسريت فيها بنبيك وفي أفضل الأيام عندك فيا ربي اغفر لأبي. ربي ارحم روحا رحلت من الدنيا ما تركت لنا منها إلا ريحاً طيّبا، وترك فِي قلوبنا حُبّـاً يُحيي ذكراه.. اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك بأن تغفر له وأن تجعل لقائنا به في الجنة اللهم انه في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت اهل الجود و الكرم اللهم استقبله خاليا من الذنوب والخطايا واستقبله بمحض رحمتك وعفوك و أنت راض عنه غير غضبان عليه برحمتك يا ارحم الراحمين واجعل قبره روضه من رياض الجنة ،اللهم ارحم أمواتا ينتظرون منا الدعاء واغفر لهم ونور قبورهم، واجعل قبورهم بردًا وسلامًا اللهم آنس موتانا في وحدتهم، وفي وحشتهم وفي غربتهم وافرش قبورهم من فراش الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك. اللهم إنه فى ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة الفبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انك أنت الغفور الرحيم ، اللهم اّمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة وأجعل نفسه أّمنة مطمئنة ولقنه حجته اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم واسقها بفيض من جنتك، وهب لهم سعة لا يرى لها نهاية.



اللهم إنك غفار الذنوب اغفر لأبي جميع ذنوبه وتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان أبي محسنًا فجازه بإحسانه إحسانًا، وإن كان أبي مسيئًا فجازه عن الإساءة عفوًا وغفرانًا إنك على كل شيء قدير.

اللهم يا بديع السموات والأرض يا أحد يا صمد اغفر لأبي المتوفي، وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم يا غافر الذنب ويا قابل التوبة اغفر لأبي ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأنت الغفور الرحيم.

اللهم إن كان لأبي ذنب فهو عندك الآن فاغفر له واعفُ عنه وأنت العزيز الكريماللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

اللهمّ ارحمنا إذا فارقنا النّعيم، وانقطع النّسيم، وقيل ما غرّك بربّك الكريم، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اجمعنا في دار لا يتغير جمالها ولا يفنى نعيمها ولا يبلى حسنها، يارب أرزقنا جنتك اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.

اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي. اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً. اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب وبيضوجهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب واجعل دعائنا دعاء مستجاب، استغفر الله بعدد من ذكر وشكر، استغفر الله بعدد من صلى وكبر، استغفر الله بعدد ذنوبنا حتى تغفرلا إله إلّا الله العظيم الحليم ، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله ربُ السماوات وربُ الأرض وربُ العرش الكريم .. اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بكِ من النار.

اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي.



دعاء ليلة الاسراء والمعراج مستجاب

1- « اللهم فوضتك أمري كله، فجمّله خيرا بما شئت، واجعلني يا رب ممن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته ».

2 - « اللهم اجبر كسر قلبي، جبرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض، جبرًا يليق بكرمك، وعظمتك، وقدرتك، يا رب ».

3- « اللهم عافني في روحي، وفي جسدي، وفي قلبي، وفي بدني، وفي صحتي، وفي قوتي، وعافني في دنياي وآخرتي ».

4 - « اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهّل علي ما استثقلته نفسي ».

5 - « اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي ».

6 - « اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه».

7- « اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح وكل صلاح وكل فلاح واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء».

8 - « اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمـل».

9 - «اللَّهمَّ إنِّي عَبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أمتِك، ناصِيَتي بيدِكَ، ماضٍ فيَّ حكمُكَ، عدْلٌ فيَّ قضاؤكَ، أسألُكَ بكلِّ اسمٍ هوَ لكَ سمَّيتَ بهِ نفسَك، أو أنزلْتَه في كتابِكَ، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو استأثرتَ بهِ في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صَدري، وجَلاءَ حَزَني، وذَهابَ هَمِّي».

10- «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».