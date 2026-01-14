قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكافحة الجراد الصحراوي.. الزراعة: طورنا آليات مواجهة الآفات العابرة للحدود
التعليم تنفي اعادة تدوير مديري المدارس مع بداية الترم الثاني
إيران.. تشييع جثمان 300 شهيد ارتقوا في أعمال الشغب المسلح
انطلاق الجلسة الإجرائية لمجلس النواب في بداية الفصل التشريعي الثالث
بينهم السفير المصري.. اجتماع موسع للرئيس اللبناني مع الموفدين الدوليين
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اكتشاف أثري في اليونان يسلط الضوء على عمق العلاقات المصرية اليونانية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في اكتشاف أثري جديد، تم تسليط الضوء على مدى عمق العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر واليونان في العصور القديمة، وذلك في منطقة تينيا القديمة باليونان.

 الاكتشافات الحديثة في هذه المنطقة أعادت إلى الأذهان التفاعل المشترك بين الحضارتين العظيمتين، مؤكدة وجود علاقات مترابطة تمتد عبر آلاف السنين.

الاكتشافات الأثرية الحديثة في تينيا

تم العثور على مجمع ديني علاجي فريد في منطقة تينيا، وهو كشف يسلط الضوء على الطقوس العلاجية الغامضة التي كانت تمارس في تلك الحقبة. 

المجمع يعكس بشكل واضح التفاعل الحضاري بين مصر واليونان، ويشير إلى أوجه التشابه بين الممارسات الدينية والعلاجية في كلا البلدين. 

وهو اكتشاف يقدم رؤى جديدة حول كيف كانت الحضارتان تتداخلان في مجالات مثل الطب والدين.

تينيا القديمة كمركز حضاري

وفقًا لما أشار إليه عبدالستار بركات، مراسل "القاهرة الإخبارية" من أثينا، يعد هذا الاكتشاف خطوة هامة في إعادة اكتشاف مدينة تينيا القديمة، التي كانت تشغل مكانة بارزة في التاريخ اليوناني القديم. 

المدينة، التي كانت مركزًا حضاريًا مهمًا، اكتسبت شهرة في فترات مختلفة من التاريخ اليوناني باعتبارها نقطة تلاقي بين الحضارة المصرية واليونانية.

في عام 2013، تم اكتشاف تابوت حجري نادر يعود إلى العصر الأرخـي، وكان هذا الاكتشاف بداية الكشف عن موقع مدينة تينيا القديمة. 

هذا التابوت كان أحد الأدلة التي ساعدت في تحديد موقع المدينة، وهو يكشف عن مستوى عالٍ من الحرفية المصرية في تصميم القبور، وهو اكتشاف أثري استثنائي عزز من فهم العلماء للتاريخ المشترك بين مصر واليونان في العصور القديمة.

دلالات تاريخية وثقافية

الصحف اليونانية اليوم تناولت هذه الاكتشافات باهتمام، واعتبرتها دلالة على الأثر العميق الذي تركته العلاقات بين مصر واليونان. 

الاكتشافات الحديثة تشير إلى أن تينيا كانت نقطة التقاء بين حضارتين أثرتا في بعضهما البعض، وليس فقط في مجال الفنون والعمارة، بل أيضًا في مجالات الطب والدين.

تأثير الاكتشافات على الفهم التاريخي

يعد هذا الاكتشاف فرصة لإعادة النظر في التاريخ المشترك بين مصر واليونان، ولتسليط الضوء على الأبعاد الثقافية والروحية التي كانت تربط بين هاتين الحضارتين. 

يمكن اعتبار هذه الاكتشافات بمثابة نافذة لفهم أعمق للعلاقات المعقدة التي ربطت بين مصر واليونان في العصور القديمة، ما يعزز أهمية هذه الاكتشافات في إثراء الدراسات التاريخية.

مصر واليونان منطقة تينيا منطقة تينيا القديمة باليونان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

ترشيحاتنا

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

بالصور

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية
المسقعة المصرية التقليدية

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة
اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد