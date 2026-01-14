محافظة البحر الأحمر تتابع ميدانيًا المشروعات الساحلية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية

واصلت محافظة البحر الأحمر جهودها في المتابعة الميدانية للمشروعات الساحلية، للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية واشتراطات حماية الشواطئ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن التنسيق بين الإدارة العامة لشئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وتكثيف الرقابة على المشروعات المقامة بالمناطق الساحلية.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ مرور ميداني مشترك على أحد المشروعات المتقدمة للجنة العليا للتراخيص بمدينة الغردقة، وذلك في إطار استكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، والتأكد من الالتزام بالضوابط البيئية المعتمدة.

جاءت الزيارة بقيادة المهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر، وبمشاركة ممثلي الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، حيث شمل المرور تفقد المنشآت القائمة بالمنطقة الشاطئية محل المشروع.

وتضمن المرور مراجعة مدى التزام المشروع بالمعايير والضوابط البيئية المعمول بها، والتأكد من توافقه مع اشتراطات حماية الشواطئ والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وصون البيئة الساحلية.

وأكدت محافظة البحر الأحمر استمرار المتابعة الميدانية الدورية لجميع المشروعات الساحلية، للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والقانونية، بما يسهم في حماية الشواطئ والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.