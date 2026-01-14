قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة.. مستندات
بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة البحر الأحمر تتابع ميدانيًا المشروعات الساحلية لضمان الالتزام بالمعايير البيئية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

واصلت محافظة البحر الأحمر جهودها في المتابعة الميدانية للمشروعات الساحلية، للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية واشتراطات حماية الشواطئ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بشأن التنسيق بين الإدارة العامة لشئون البيئة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وتكثيف الرقابة على المشروعات المقامة بالمناطق الساحلية.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ مرور ميداني مشترك على أحد المشروعات المتقدمة للجنة العليا للتراخيص بمدينة الغردقة، وذلك في إطار استكمال إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، والتأكد من الالتزام بالضوابط البيئية المعتمدة.

جاءت الزيارة بقيادة المهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر، وبمشاركة ممثلي الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، حيث شمل المرور تفقد المنشآت القائمة بالمنطقة الشاطئية محل المشروع.

وتضمن المرور مراجعة مدى التزام المشروع بالمعايير والضوابط البيئية المعمول بها، والتأكد من توافقه مع اشتراطات حماية الشواطئ والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وصون البيئة الساحلية.

وأكدت محافظة البحر الأحمر استمرار المتابعة الميدانية الدورية لجميع المشروعات الساحلية، للتأكد من الالتزام الكامل بالاشتراطات البيئية والقانونية، بما يسهم في حماية الشواطئ والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

أضرار النوم على البطن

وضعية نوم شائعة تُدمّر صحتك دون أن تشعر .. تحذير صادم

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يكشف تفاصيل صفقة تبادلية للأهلي وسيراميكا كيلوباترا

عمرو الجزار

بسبب الأهلي ..عمرو الجزار يؤجل موعد زفافه

فتحي سند

فتحي سند قبل مواجهة السنغال : اختبار صعب محتاج رجالة مصر

بالصور

غداً.. انطلاق امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية بالشرقية

جدول امتحانات
جدول امتحانات
جدول امتحانات

اعتماد 4 مناطق صناعية جديدة ببلبيس وتقنين وضع 591 مصنعا وإتاحة 16 ألف فرصة عمل خلال 2025

مصنع
مصنع
مصنع

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد